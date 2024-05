Festivals et événements printaniers 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 35 000 $ au Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer

QUÉBEC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 35 000 $ au Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer, qui se déroule jusqu'au 19 mai. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Ce festival est un événement majeur dans le milieu du journalisme et le premier du genre au pays. Il permet des échanges entre le public et celles et ceux qui les informent au quotidien. Les citoyennes et citoyens auront ainsi l'occasion de mieux comprendre les enjeux liés au milieu du journalisme à travers des conférences, des expositions, des pièces de théâtre documentaires, des spectacles vivants et des œuvres cinématographiques.

Citations

« Le Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer est l'occasion parfaite de souligner le rôle essentiel des journalistes. Il permet autant à la population qu'aux spécialistes du secteur d'aborder ensemble les enjeux entourant l'information au Québec, une conversation importante dans le contexte actuel. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis heureux de ce partenariat entre notre gouvernement et le Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer. J'ai espoir que les visiteurs seront nombreux à prendre part à ce bel événement qui contribue, notamment, à mettre en valeur la richesse culturelle des communautés autochtones de la région de la Gaspésie. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Je suis heureuse que la belle région de la Gaspésie soit l'hôte du Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer, un événement qui rassemble des personnalités du milieu de l'information qui ont une foule de connaissances à transmettre. C'est un plaisir de pouvoir en apprendre plus sur le journalisme à travers différentes activités stimulantes offertes du 16 au 19 mai prochains. Un grand merci à l'équipe organisatrice. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Fait saillant

Le ministère de la Culture et des Communications accorde au Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer une aide financière de 35 000 $, dont 5000 $ proviennent du Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027.

Lien connexe

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook X LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Source : Amelia Benattia, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 514 294-2806, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]