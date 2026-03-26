Festivals et événements de la saison printanière 2026 - Le gouvernement du Québec soutient le Salon du livre de Trois-Rivières

QUÉBEC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Samuel Poulin, sont heureux d'annoncer que le gouvernement du Québec octroie 128 000 $ au Salon du livre de Trois-Rivières, qui se déroule jusqu'au 29 mars 2026.

En Mauricie, le Salon du livre de Trois-Rivières est un événement majeur qui participe au rayonnement des auteurs, ainsi que de tous les acteurs de l'industrie du livre. Cette 38e édition se déroulera pour la première fois de son histoire sous une coprésidence d'honneur, mettant de l'avant M. Michel Tremblay et M. Simon Boulerice.

S'articulant autour du thème Faire écho!, le Salon se veut un lieu où se rencontrent une diversité d'idées, de points de vue et d'univers littéraires. Ainsi, quelque 200 activités sont proposées, telles que des discussions, des entrevues, des conférences et les soirées festives. La clientèle jeunesse est également très choyée grâce, notamment, à des activités et à des spectacles qui lui sont destinés.

Citations

« Depuis près de 40 ans, le Salon du livre de Trois-Rivières célèbre le travail, la diversité et l'apport à notre industrie littéraire des auteurs et des illustrateurs d'ici. Je me réjouis de l'appui fidèle de notre gouvernement à cet événement et je remercie les organisateurs, les écrivains, et les éditeurs qui y sont présents. Chacun d'eux contribue à faire du Salon un rendez-vous essentiel tant pour la promotion de la littérature que pour l'éveil des jeunes à la culture. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La lecture constitue un moyen accessible pour stimuler l'esprit créatif et critique de nos jeunes, partout au Québec. Les rendez-vous comme le Salon du livre de Trois-Rivières leur permettent de découvrir toute la beauté de la littérature québécoise de même que les auteurs qui y contribuent, et ce, pour notre plus grand plaisir. Notre gouvernement, par son appui financier, reconnaît l'importance d'amener la jeunesse québécoise à s'intéresser à ce merveilleux univers littéraire qui fait notre fierté. »

Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« En tant que député de Trois-Rivières, je sais à quel point la culture et la littérature sont essentielles pour le développement des personnes et des communautés. Le Salon du livre offre aux jeunes et à tous les citoyens un espace pour s'inspirer, réfléchir et se rapprocher des auteurs d'ici. C'est un rendez-vous précieux qui enrichit notre région et renforce le lien social. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 85 000 $ au Salon par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat à la jeunesse participe à la tenue de cet événement grâce à une aide de 43 000 $ découlant du programme Lis-moi le Québec de l'Association québécoise des salons du livre, financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2025-2030, qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans.

Lien connexe

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, 367 990-7086, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]