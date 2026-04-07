Patrimoine religieux - Québec confirme le financement pour les travaux de l'église Saint-Raphaël

QUÉBEC, le 7 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce le soutien financier du gouvernement du Québec à l'église Saint-Raphaël située à Ville Saguenay, dans l'arrondissement de Jonquière. Les travaux, jugés urgents et nécessaires, visent notamment à freiner la dégradation du lieu de culte.

L'aide gouvernementale permettra la restauration de la façade arrière et de la toiture du bâtiment en plus de couvrir des frais d'architecte afférents. Un montant de 83 000 $, qui provient du Plan québécois d'infrastructures 2025-2035, sera versé à la Fabrique de la Paroisse Saint-Dominique. Bâtie en 1960, l'église, en forme de tente porte la signature visuelle moderne des architectes Evans St-Gelais et Fernand Tremblay, qui ont aussi participés à la conception du Cégep de Jonquière.

Citations

« Je me réjouis de cet investissement qui contribuera à la préservation et la pérennité de l'église Saint-Raphaël. Face à l'urgence, il était essentiel d'intervenir rapidement pour protéger ce bien patrimonial. Par ces sommes allouées, le gouvernement témoigne de sa volonté de préservation du patrimoine religieux québécois. À cet effet, nous travaillons activement à la définition de solutions durables afin d'orienter nos futures interventions en patrimoine.

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Encore aujourd'hui, l'église Saint-Raphaël est ancrée dans la vie citoyenne et communautaire. Je suis très heureux que notre gouvernement agisse rapidement afin de préserver ce lieu significatif de notre belle région. Grâce à cette intervention, l'architecture audacieuse de ce bâtiment pourra continuer d'être admirée pour plusieurs années. »

Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« L'église Saint-Raphaël en est une d'importance pour notre communauté, puisqu'elle accueille également la Soupière de Jonquière. Avec cette nouvelle aide financière octroyée par notre gouvernement, les travaux de restauration pourront être finalement complétés et ainsi assurer la pérennité de cette institution patrimoniale importante dans mon comté. Au final, ce sont tous les Jonquiérois qui continueront d'en bénéficier encore longtemps »

Yannick Gagnon, député de Jonquière, adjoint gouvernemental à la ministre du Sport, des Loisirs et du Plein air et adjoint gouvernemental à la Jeunesse

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]