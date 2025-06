Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science : 66 femmes brillantes honorées pour leur parcours hors de l'ordinaire

QUÉBEC, le 9 juin 2025 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, et le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, unissent leurs voix pour célébrer les parcours exceptionnels des 66 lauréates de la 29e édition du concours Chapeau, les filles! et de la 25e édition de son volet Excelle Science. Le travail remarquable de trois membres du personnel enseignant qui ont soutenu les lauréates dans leur parcours scolaire est également souligné par un prix Mentorat.

Lors d'une cérémonie tenue aujourd'hui au Capitole de Québec en présence de M. Mario Asselin, député de Vanier─Les Rivières et adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur, et de Mme Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire du ministre de l'Éducation et adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Condition féminine, les lauréates, venant de partout au Québec, ont reçu une distinction saluant leur parcours de formation effectué dans un domaine à prédominance masculine. Le concours Chapeau, les filles! (formation professionnelle et technique) et son volet Excelle Science (formation universitaire) visent à promouvoir la diversification des choix de carrière des femmes et à encourager la persévérance scolaire. Grâce à la contribution de 20 partenaires, les prix offerts aux lauréates totalisent 179 250 $ et comprennent un séjour professionnel à l'international. (Voir la liste des gagnantes en annexe)

« À l'aube du 30e anniversaire du concours Chapeau, les filles!, il est clair qu'il faut encore soutenir celles qui font le choix courageux de suivre leurs ambitions, en dehors des sentiers battus. Chères lauréates de l'année 2025, je tiens à vous féliciter d'avoir cru en vos rêves, malgré les obstacles. Vous êtes des modèles inspirants et j'espère que d'autres femmes suivront vos traces. Je vous souhaite une carrière à la hauteur de vos aspirations! »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Choisir une formation dans un domaine à prédominance masculine, ce n'est pas toujours simple. Mais vous l'avez fait, et aujourd'hui, votre détermination et votre talent sont soulignés. Ces prix mettent en lumière votre parcours, mais surtout, ils montrent à d'autres femmes qu'elles aussi peuvent foncer et trouver leur place dans des métiers stimulants et remplis de défis. Bravo à chacune d'entre vous! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Je suis très attaché à la mission du concours Chapeau, les filles! et de son volet Excelle Science. Je suis heureux d'avoir pu être de cette célébration unique qui met en vedette toute la détermination et le dynamisme de femmes fortes qui ne craignent pas de choisir une carrière où elles sont moins nombreuses. Que ce soit dans un parcours de formation professionnelle, technique ou universitaire, les lauréates ont su traverser des obstacles parfois intimidants, et je leur tire mon chapeau! »

Mario Asselin, député de Vanier─Les Rivières et adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

« C'est avec grand plaisir que j'ai participé à la cérémonie d'aujourd'hui. Que de personnalités intéressantes et remarquable nous avons rencontrées au fil de cette remise de prix impressionnante. Les lauréates célébrées aujourd'hui devraient toujours nous servir d'exemple de persévérance et de force de caractère. Félicitations à toutes les lauréates et à leurs mentors! »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac, adjointe parlementaire du ministre de l'Éducation et adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le concours Chapeau, les filles! s'adresse aux femmes inscrites à un programme de formation professionnelle ou de formation technique menant à l'exercice d'un métier traditionnellement masculin.

s'adresse aux femmes inscrites à un programme de formation professionnelle ou de formation technique menant à l'exercice d'un métier traditionnellement masculin. Le volet Excelle Science concerne, quant à lui, les étudiantes inscrites à l'université en sciences ou en génie dans une discipline admissible au concours.

concerne, quant à lui, les étudiantes inscrites à l'université en sciences ou en génie dans une discipline admissible au concours. En 2024-2025, le concours a bénéficié de l'apport de 20 partenaires.

Totalisant 179 250 $, la valeur des prix offerts aux lauréates varie de 2 000 $ à 5 000 $. Les prix incluent notamment un séjour professionnel à l'international.

Depuis la création du concours, 18 668 femmes ont soumis leur candidature et, de ce nombre, 4 161 lauréates ont été récompensées.

création du concours, 18 668 femmes ont soumis leur candidature et, de ce nombre, 4 161 lauréates ont été récompensées. Les prix ont été remis lors d'un gala national qui s'est tenu au Capitole de Québec.

Informations sur le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science et liste des lauréates 2023-2024

LE CONCOURS CHAPEAU, LES FILLES!

ET SON VOLET EXCELLE SCIENCE

LAURÉATES 2024-2025

Prix Agriculture, Pêches et Alimentation

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Sarah Bouffard, Production animale , Centre de formation professionnelle de Coaticook (CRIFA), Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, prix de 2 500 $

, Centre de formation professionnelle de (CRIFA), Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, prix de 2 500 $ Carole-Anne Gaudet, Pêche professionnelle , Centre de formation professionnelle des Îles, Centre de services scolaire des Îles, prix de 2 500 $

, Centre de formation professionnelle des Îles, Centre de services scolaire des Îles, prix de 2 500 $ Marie-Ève St-Denis, Gestion et technologies d'entreprise agricole, Collège Lionel-Groulx, prix de 2 500 $

Prix Chapeau, les filles!

Ministère de l'Éducation

Melissa Santos Martinez, Forage et dynamitage, Centre de formation professionnelle de la Baie-James, Centre de services scolaire de la Baie-James, prix de 5 000 $

Ministère de l'Enseignement supérieur

Emmanuelle Lavallée, Techniques de génie aérospatial, École nationale d'aérotechnique, Cégep Édouard Montpetit, prix de 5 000 $

Prix Communauté culturelle et Autochtone

Confédération des syndicats nationaux

Clémentine Cossart, Production animale , Centre de formation professionnelle Alma, Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean, prix de 2 500 $

, Centre de formation professionnelle Alma, Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean, prix de 2 500 $ Laurence Carrier, Techniques de sécurité incendie , Campus Notre-Dame-de-Foy, prix de 2 500 $

, Campus Notre-Dame-de-Foy, prix de 2 500 $ Djinah Démétrius, Baccalauréat en génie logiciel, École de technologie supérieure, prix de 2 500 $

Prix Compétence - Réseau

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Sabrina Tochkov, Techniques de l'informatique , Collège Héritage, prix de 2 500 $

, Collège Héritage, prix de 2 500 $ Ève Berthiaume, Baccalauréat en génie biotechnologique, Université de Sherbrooke , prix de 2 500 $

Prix Continuité

Ministère de l'Éducation

Alexia Labrecque, Montage de lignes électriques et de télécommunications, Centre de formation professionnelle de La Haute-Gaspésie, Centre de services scolaire des Chic-Chocs, prix de 2 500 $

Ministère de l'Enseignement supérieur

Iana Feniuc, Techniques de l'informatique, Collège Dawson, prix de 2 500 $

Prix Créativité

Ministère de la Culture et des Communications

Mariaude Dupuis, Ébénisterie , Centre de formation professionnelle des Moulins, Centre de services scolaire des Affluents, prix de 2 500 $

, Centre de formation professionnelle des Moulins, Centre de services scolaire des Affluents, prix de 2 500 $ Mahée Lapointe, Techniques de génie mécanique, Cégep de Jonquière, prix de 2 500 $

Prix à une élève de la formation professionnelle anglophone

Association des commissions scolaires anglophones du Québec

Danielle Brideau, Ébénisterie, Centre de technologie Rosemont , Commission scolaire English-Montréal, prix de 2 000 $

Prix à une élève de la formation professionnelle francophone

Fédération des centres de services scolaires du Québec

Roxanne Deziel, Réalisation d'aménagements paysagers, Centre de formation agricole de Mirabel , Centre de services scolaire des Mille-Îles, prix de 2 000 $

Prix à une étudiante de la formation technique

Fédération des cégeps

Ève Desbiens, Technologie du génie physique, Cégep André-Laurendeau, prix de 2 500 $

Prix Environnement

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Andrée Perreault, Plâtrage , École professionnelle de Saint-Hyacinthe , Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe , prix de 2 000 $

, École professionnelle de , Centre de services scolaire de , prix de 2 000 $ Laurence Labrecque , Technologie du génie physique , Cégep André-Laurendeau, prix de 2 000 $

, , Cégep André-Laurendeau, prix de 2 000 $ Véronique Dallaire, Baccalauréat en génie industriel, Université Laval , prix de 2 000 $

Prix Équité

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Florence Stafford-Richard, Charpenterie-menuiserie , Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l'Avenir, Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, prix de 2 000 $

, Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l'Avenir, Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, prix de 2 000 $ Mia Laplante, Techniques de pilotage d'aéronefs , Centre québécois de formation aéronautique, Cégep de Chicoutimi , prix de 2 000 $

, Centre québécois de formation aéronautique, Cégep de , prix de 2 000 $ Olivia Pereira, Baccalauréat avec majeure en physique et mineure en informatique, Université McGill, prix de 2 500 $

Prix Excelle Science

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Rebecca Aoun, Baccalauréat en génie mécanique , Polytechnique Montréal, prix de 5 000 $

, Polytechnique Montréal, prix de 5 000 $ Laura Dufort-Gagnon, Baccalauréat en physique , Université de Montréal, prix de 5 000 $

, Université de Montréal, prix de 5 000 $ Floriane Baudin, Génie biologique et biomédical , Université McGill, prix de 2 500 $

, Université McGill, prix de 2 500 $ Marianne François, Baccalauréat en mathématiques et physique , Université de Montréal, prix de 2 500 $

, Université de Montréal, prix de 2 500 $ Sandrine Gagné, Baccalauréat en génie robotique , Université de Sherbrooke , prix de 2 500 $

, Université de , prix de 2 500 $ Léa Mathieu, Baccalauréat en génie électrique , Université de Sherbrooke , prix de 2 500 $

, Université de , prix de 2 500 $ Marisol Uriza, Baccalauréat en génie géologique, Polytechnique Montréal, prix de 2 500 $

Prix Excelle Science

Ministère de l'Enseignement supérieur

Maeve Gagnon-Kavanagh, Baccalauréat en aménagement et environnement forestiers , Université Laval , prix de 5 000 $

, Université , prix de 5 000 $ Camille Guillemette Loyer, Baccalauréat en génie mécanique, concentration aéronautique , Université de Sherbrooke , prix de 5 000 $

, Université de , prix de 5 000 $ Laurie Bélanger, Baccalauréat en génie biotechnologique , Université de Sherbrooke , prix de 2 500 $

, Université de , prix de 2 500 $ Marie-Clara Delage, Baccalauréat en géomatique appliquée à l'environnement , Université de Sherbrooke , prix de 2 500 $

, Université de , prix de 2 500 $ Sarah-Eve Fontaine, Baccalauréat en génie industriel , Université Laval , prix de 2 500 $

, Université , prix de 2 500 $ Noudar Ghailane, Baccalauréat en génie mécanique , Polytechnique Montréal, prix de 2 500 $

, Polytechnique Montréal, prix de 2 500 $ Laura Morissette, Baccalauréat en génie industriel, Université Laval , prix de 2 500 $

Prix Expertise professionnelle

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec

Laurie-Anne Duclos , Baccalauréat en génie des opérations et de la logistique, École de technologie supérieure, prix de 3 000 $

Prix Fais briller ta région!

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Loriane St-Louis, Réfrigération , Centre de formation professionnelle Vision 20 20, Centre de services scolaire des Bois-Francs, prix de 2 500 $

, Centre de formation professionnelle Vision 20 20, Centre de services scolaire des Bois-Francs, prix de 2 500 $ Mélina Gagné, Technologie minérale , Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, prix de 2 500 $

, Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, prix de 2 500 $ Éliane Harvey, Baccalauréat en sciences géomatiques, Université Laval , prix de 2 500 $

Prix Formation d'avenir

Ministère de l'Éducation

Pauline Marot, Charpenterie-menuiserie, Centre de formation professionnelle - Pavillon L'Horizon, Centre de services scolaire des Laurentides, prix de 2 500 $

Ministère de l'Enseignement supérieur

Kamila Espinoza, Techniques d'intégration multimédia , Cégep régional de Lanaudière à L'Assomption, prix de 2 500 $

, Cégep régional de Lanaudière à L'Assomption, prix de 2 500 $ Juliette Simard, Baccalauréat en génie mécanique, Université Laval , prix de 2 500 $

Prix Ingénieure inspirante

Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec

Jacty Milena Saenz Rosales, Baccalauréat en génie informatique, Université de Sherbrooke , prix de 2 500 $

Prix Intégration au marché du travail

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Joanie Béland, Réalisation d'aménagements paysagers , Centre de formation horticole de Laval , Centre de services scolaire de Laval , prix de 2 500 $

, Centre de formation horticole de , Centre de services scolaire de , prix de 2 500 $ Jade Fauvelle , Techniques de l'informatique, Collège Héritage, prix de 2 500 $

Prix Mixité en chantier - Future entrepreneure en construction

Commission de la construction du Québec

Isabelle Berger , Électricité, Centre de formation professionnelle des Moulins, Centre de services scolaire des Affluents, prix de 2 500 $

Prix Mixité en chantier - Future travailleuse en construction

Commission de la construction du Québec

Elyzabeth Lanthier , Conduite de grues, Atelier-école Les Cèdres, Centre de services scolaire des Trois-Lacs, prix de 2 500 $

Prix Persévérance

Centrale des syndicats du Québec

Élise Jouët, Électricité , Centre de formation professionnelle des Moulins, Centre de services scolaire des Affluents, prix de 2 000 $

, Centre de formation professionnelle des Moulins, Centre de services scolaire des Affluents, prix de 2 000 $ Leslie Poirier-Cartajena , Techniques d'intégration multimédia , Cégep régional de Lanaudière à L'Assomption, prix de 2 000 $

, , Cégep régional de Lanaudière à L'Assomption, prix de 2 000 $ Binta Mariko, Baccalauréat en génie des eaux, Université Laval , prix de 2 000 $

Prix Relève

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Sara-Jeanne Daigle, Baccalauréat en génie mécanique, École de technologie supérieure, prix de 3 000 $

Prix Ressources naturelles et Forêts

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Anne-Frédérique Gendron, Protection et exploitation de territoires fauniques , École de foresterie de Duchesnay, Centre de services scolaire de la Capitale, prix de 2 000 $

, École de foresterie de Duchesnay, Centre de services scolaire de la Capitale, prix de 2 000 $ Laurie-Ann Arsenault, Technologie forestière , Cégep de Rimouski , prix de 2 000 $

, Cégep de , prix de 2 000 $ Laurence Caron, Baccalauréat en aménagement et environnement forestiers , Université Laval , prix de 2 000 $

, Université , prix de 2 000 $ Annabelle Poulin, Baccalauréat en aménagement et environnement forestiers, Université Laval , prix de 2 000 $

Prix Santé et sécurité au travail

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Karen Beland , Plomberie et chauffage , Centre de formation Construc-Plus, Centre de services scolaire des Mille-Îles, prix de 2 500 $

, , Centre de formation Construc-Plus, Centre de services scolaire des Mille-Îles, prix de 2 500 $ Mia Riberdy , Techniques d'avionique, École nationale d'aérotechnique, Cégep Édouard Montpetit, prix de 2 500 $

Prix Sciences et technologies

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Fadia Musa , Soutien informatique Centre de formation professionnelle Verdun , Commission scolaire Lester-B.-Pearson, prix de 2 500 $

, Centre de formation professionnelle , Commission scolaire Lester-B.-Pearson, prix de 2 500 $ Fanny Choquette , Technologie du génie civil, Cégep de Sherbrooke , prix de 2 500 $

Prix Sécurité incendie

Ministère de la Sécurité publique

Laurie Champagne , Intervention en sécurité incendie, Institut de protection contre les incendies du Québec, Centre de services scolaire de Laval , prix de 2 500 $

Prix Séjour professionnel à l'international

Les Offices jeunesse internationaux du Québec

Shane B. O'Brien , Mécanique automobile, Centre de formation professionnelle de l'automobile, Centre de services scolaire des Mille-Îles, prix d'une valeur de 2 000 $

Prix Transports

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Gabrielle Robillard , Mécanique automobile , Centre de formation professionnelle Nova, Commission scolaire New Frontiers, prix de 2 000 $

, , Centre de formation professionnelle Nova, Commission scolaire New Frontiers, prix de 2 000 $ Isabelle Lamothe , Techniques de pilotage d'aéronefs , Centre québécois de formation aéronautique, Cégep de Chicoutimi , prix de 2 000 $

, , Centre québécois de formation aéronautique, Cégep de , prix de 2 000 $ Claire Bouillet , Baccalauréat en génie aérospatial, Polytechnique Montréal, prix de 2 000 $

Prix Mentorat

Ministère de l'Éducation

Marc-André Carrier, enseignant en électricité, Centre de formation professionnelle des Moulins, Centre de services scolaire des Affluents, mentor des lauréates Isabelle Berger et Élise Jouët, prix de 750 $

Ministère de l'Enseignement supérieur

David Beaulieu , enseignant-chercheur, Département de technologie du génie physique, Cégep André-Laurendeau, mentor des lauréates Ève Desbiens et Laurence Labrecque , prix de 750 $

, enseignant-chercheur, Département de technologie du génie physique, Cégep André-Laurendeau, mentor des lauréates Ève et , prix de 750 $ Jean-François Arguin, professeur titulaire, Département de physique, Université de Montréal, mentor des lauréates Laura Dufort-Gagnon et Marianne François, prix de 750 $

PARTENAIRES 2024-2025

Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ)

Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Commission de la construction du Québec (CCQ)

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)

Confédération des syndicats nationaux (CSN), en collaboration avec la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ), la Fédération des professionnèles (FP) et la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP)

Fédération des cégeps

Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ)

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)

Ministère de la Culture et des Communications (MCC)

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ)

Ministère de la Sécurité publique (MSP)

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE)

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP)

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF)

Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD)

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

