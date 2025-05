Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Plus de 200 000 $ accordés au Festival Eurêka

QUÉBEC, le 30 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 202 000 $ au Festival Eurêka, qui se déroule à Montréal jusqu'au 1er juin. La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival Eurêka est l'occasion pour les jeunes de s'initier aux sciences et à la technologie grâce à une multitude d'activités offertes, dont plusieurs sont gratuites. Des spectacles de rue et interactifs ainsi que des animations de rues sont également prévus pour divertir les participants.

Citations

« Quelle belle occasion pour les jeunes d'apprendre en se divertissant! Ce sont les festivals et les événements comme celui-ci qui dynamisent nos régions et qui contribuent à la vitalité économique et culturelle du Québec. Ces événements sont des atouts incontournables pour faire rayonner la destination au Québec, au Canada et à l'international. J'invite chaleureusement les familles à participer au Festival Eurêka et à profiter de ce moment pour visiter la métropole et ses nombreux attraits en tout genre. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

Le ministère du Tourisme octroie 102 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival Eurêka en versant une somme de 100 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

