Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Le gouvernement du Québec accorde 11 000 $ au concours Solistes et petits ensembles

QUÉBEC, le 25 avril 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, une aide financière de 11 000 $ au concours Solistes et petits ensembles, qui se déroule à Victoriaville jusqu'au 27 avril 2025. La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La 24e édition de ce concours représente une occasion formidable pour les jeunes musiciens de la relève. Celui-ci leur permet de se perfectionner en participant notamment à des classes de maître et à des récitals.

Citations :

« Ce concours est important pour des milliers de jeunes musiciens et contribue à faire rayonner le Centre-du-Québec comme destination touristique et culturelle. Il compte également parmi les événements variés qui dynamisent la région et favorisent son développement économique. J'invite les participants et leur entourage à profiter de leur séjour pour découvrir divers attraits et activités. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Quelle fierté de soutenir la relève musicale! Depuis plusieurs années, le concours Solistes et petits ensembles contribue à la formation des jeunes musiciens d'ici. C'est à Victoriaville que sont accueillis les participants et leurs accompagnateurs. J'encourage les visiteurs à profiter de l'occasion pour parcourir la région et aller à la rencontre de sa chaleureuse population. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec.



Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique de ce programme doivent désormais répondre à des obligations en matière de développement durable.

Lien connexe :

Québec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère du Tourisme

Facebook

Twitter

LinkedIn

YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Maxime Tremblay, Attaché de presse Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]