Festivals et événements de la saison printanière 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 65 000 $ à La Commission B

QUÉBEC, le 16 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 65 000 $ à La Commission B, qui se déroule à Saint-Casimir jusqu'au 18 juin 2023.

Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La Commission B accueille des milliers de visiteurs depuis huit ans au sein de la municipalité de Saint-Casimir, située dans la MRC de Portneuf. Pendant trois jours, les festivaliers profitent de nombreuses découvertes brassicoles, gourmandes, musicales et artistiques.

Citations :

« Nous sommes fiers de soutenir ce festival, qui permettra aux participants de découvrir des produits locaux et des artistes québécois tout en contribuant au développement socio-économique de Portneuf. Je vous invite à venir profiter en grand nombre de toute cette effervescence gourmande et culturelle! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Depuis huit ans, les amoureux de musique, de bonnes bières et de produits gourmets se retrouvent à Saint-Casimir afin de partager des moments mémorables. La population de Portneuf et de nombreux touristes contribuent ainsi au rayonnement de cette belle région. Je félicite les promoteurs pour cette huitième édition qui sera, sans aucun doute, couronnée de succès! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Nous avons cette chance dans Portneuf de pouvoir compter sur des festivals emblématiques comme La Commission B, qui gagne chaque année en maturité et en notoriété. J'adresse mes plus sincères félicitations aux organisateurs, qui ne ménagent pas leurs efforts afin d'offrir à la population et aux visiteurs de passage un moment exceptionnel, riche en découvertes musicales, artistiques, culinaires et, bien évidemment, brassicoles. »

Vincent Caron, député de Portneuf

Faits saillants :

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde une somme de 50 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

Le ministère du Tourisme verse un montant de 15 000 $ en vertu de programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

