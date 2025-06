/R E P R I S E -- Avis aux médias - Lancement du projet de réaménagement du littoral du Saint-Laurent, phase 4/

QUÉBEC, le 5 juin 2025 /CNW/ - Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant le lancement du projet de réaménagement du Littoral du Saint-Laurent (phase 4). Il sera accompagné par le député de Montmorency, M. Jean-François Simard, le vice-président du comité exécutif et conseiller du district Saint-Roch-Saint-Sauveur, M. Pierre-Luc Lachance et par le président-directeur général de la Commission de la capitale nationale du Québec, M. André Roy.

Cet événement aura lieu :

Date : 9 juin 2025

Heure : 11 h

Lieu :

Centre communautaire le Pivot

4551, boulevard Sainte-Anne

Québec Qc G1C 2H8

