Soutien accordé à 24 médias autochtones à travers le Québec

QUÉBEC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, annoncent un appui gouvernemental à 24 médias autochtones dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les médias autochtones.

Les médias autochtones jouent un rôle essentiel dans la diffusion d'information de qualité ainsi que dans la promotion, la valorisation et la préservation des langues et des cultures autochtones. L'appui aux médias autochtones s'inscrit donc en cohérence avec la responsabilité et l'engagement du gouvernement du Québec à soutenir les langues et les cultures autochtones. La contribution gouvernementale à ces projets prend la forme d'une aide financière totalisant 762 000 $.

Le programme a été mis sur pied pour répondre au besoin fondamental de communication des communautés autochtones, lesquelles sont souvent éloignées les unes des autres et isolées. Il a plus précisément comme objectif de permettre aux médias autochtones de maintenir la production et la diffusion de contenus consacrés à l'information locale et culturelle dans une langue autochtone ou une autre langue d'usage de leur communauté.

Citations

« Je suis fier que notre gouvernement encourage ces initiatives locales, qui viennent consolider la pérennité des communautés. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Le programme Aide au fonctionnement pour les médias autochtones contribue à la vitalité des médias des Premières nations et des Inuit en favorisant l'accès à une information de qualité, proche des réalités des communautés et qui est au cœur de la vitalité culturelle de ces dernières. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Le programme Aide au fonctionnement pour les médias autochtones s'inscrit dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027.

La période de dépôt des demandes pour le programme a été du 8 septembre au 10 octobre 2025.

