Festivals et événements de la saison hivernale 2026 - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival REGARD

QUÉBEC, le 17 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, annoncent l'octroi de 351 000 $ au Festival REGARD, qui se déroule du 18 au 22 mars 2026.

Le Festival REGARD est un incontournable pour les cinéphiles de tous les horizons. Présentant environ 200 films de 50 pays différents, le Festival se positionne comme un événement tremplin pour les artistes évoluant dans le domaine du court métrage. Séances de visionnement, tables rondes, classes de maîtres et bien plus encore attendent à la fois le public et les professionnels du milieu, le tout dans une ambiance reconnue pour être festive et chaleureuse. Le Festival est aussi une occasion de récompenser les artistes pour l'ingéniosité de leur travail en remettant près de 120 000 $ en prix et en bourses.

Citations

« Je remercie l'organisation du Festival REGARD pour son dévouement à faire rayonner le Québec comme une plaque tournante du septième art. Cet événement incontournable se démarque par la qualité de son programme et son accessibilité, à travers des activités qui contribuent autant au divertissement des visiteurs qu'à leur éducation cinématographique. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Depuis ses débuts, le Festival REGARD présente des programmes de qualité qui attirent autant des artistes de partout qu'un public averti. Il contribue à la vitalité économique de la région, en plus de la faire rayonner partout au Québec. Je suis fière que notre gouvernement accorde son soutien à ce festival qui, j'en suis sûre, contribuera encore cette année au développement social, culturel et touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Lien connexe

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Société de développement des entreprises culturelles

Facebook BlueSky LinkedIn YouTube Instagram

Ministère du Tourisme :

Facebook X LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 554-0551, [email protected] Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]