Festivals et événements de la saison hivernale 2025 - Près de 400 000 $ à RIDEAU 2025

QUÉBEC, le 16 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 397 400 $ à RIDEAU 2025, qui se déroule à Québec jusqu'au 20 février. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

RIDEAU est un rendez-vous incontournable pour les arts de la scène du Québec, qu'il s'agisse du milieu de la chanson, de la danse, de la musique, du théâtre, des arts de la parole ou encore, des arts du cirque. Le programme propose en effet une foule d'activités au public, aux artistes et aux membres de l'industrie qui prennent part à l'événement, de même qu'aux 40 délégués internationaux participants.

La Place du marché permettra aux quelque 200 exposants présents de se produire et de développer des relations d'affaires tant au Québec qu'à l'international. Le Forum RIDEAU proposera, quant à lui, des conférences et des tables rondes portant sur des enjeux touchant le domaine des arts de la scène. Le gala des prix RIDEAU célébrera le travail des diffuseurs avec la remise d'une vingtaine de récompenses. Enfin, les nombreuses Vitrines et les Présentations express offriront au public l'occasion de découvrir des artistes du Québec, du Canada et de l'international grâce à la cinquantaine de spectacles prévus.

« Les arts de la scène contribuent à la vitalité culturelle partout au Québec. Et des événements comme RIDEAU sont des incontournables pour continuer à la faire briller. Depuis près de 40 ans, l'événement permet à des artistes, des personnes entrepreneures ou responsables de la production de spectacles de se rassembler à Québec et de façonner, ensemble, l'avenir de leur industrie. Bravo à toute l'équipe pour l'organisation! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde annuellement à l'organisme une somme de 302 400 $ provenant du programme Soutien à la mission pour l'ensemble de ses activités. Le ministère de la Culture et des Communications octroie à RIDEAU 2025 une aide de 50 000 $ dans le cadre du programme Appui aux initiatives internationales - volet Invitation.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale soutient l'événement avec une aide financière de 45 000 $ par le biais de son Programme d'appui aux actions régionales (PAAR).

