Festivals et événements de la saison hivernale 2025 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 20 000 $ pour le Festival Feu et Glace

QUÉBEC, le 8 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 22 000 $ pour le Festival Feu et Glace, qui a lieu à Repentigny jusqu'au 16 février.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival Feu et Glace offre une foule d'activités extérieures pour profiter de l'hiver en famille. Les petits comme les grands pourront partager des moments inoubliables dans le labyrinthe de neige, le parcours des marmottes, l'anneau de glace, la miniferme et bien plus encore.

Citations :

« Cet événement enchanteur illumine le parc de l'Île-Lebel de la magie de l'hiver québécois. C'est une occasion en or pour la population et les visiteurs de profiter de la saison pour créer des souvenirs par milliers. Le Festival Feu et Glace participe sans aucun doute à dynamiser la région de Lanaudière et à en faire une destination hivernale de choix. J'invite les visiteurs à se laisser charmer par les plus beaux atouts de la ville lors de leur passage dans la région! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival Feu et Glace de Repentigny est devenu un incontournable pour se réconcilier avec le froid. J'encourage les visiteurs, les familles et toute la population à venir profiter pleinement des joies de l'hiver qui allient la magie du feu à la beauté de la glace! »

Pascale Déry, députée de Repentigny et ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

X Facebook YouTube Linkedin

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 73488, Courriel : [email protected]