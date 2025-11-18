Festivals et événements de la saison hivernale 2025-2026 - Le gouvernement du Québec appuie le Carnaval de Québec

QUÉBEC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier de confirmer un soutien financier important accordé au Carnaval de Québec, qui aura lieu du 6 au 15 février 2026.

Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, ont annoncé aujourd'hui cette contribution de 1 672 000 $.

Offrant l'occasion de célébrer la saison froide dans la ville de Québec, ce rendez-vous attendu contribue à l'essor de celle-ci comme capitale hivernale. De l'inédit et des activités traditionnelles attendent les petits et les grands qui viendront s'amuser au plus important carnaval d'hiver au monde, et ce, sur plusieurs sites dont Gougoune et doudoune, qui prolongera son ouverture jusqu'à la relâche scolaire.

Citations :

« Le Carnaval de Québec est un événement incontournable de la région de la Capitale-Nationale. Chaque année, Québec accueille des visiteurs de partout et se transforme en un grand théâtre à ciel ouvert. Ce carnaval est plus qu'une fête; il est un pilier culturel, économique et touristique de notre région. À travers la musique, la danse et les lumières, nous célébrons ce qui fait notre force, soit notre créativité, notre identité et notre plaisir de vivre l'hiver. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Quelle fierté pour notre gouvernement d'appuyer le Carnaval de Québec, qui favorise le rayonnement du Québec à l'international comme destination touristique et hivernale par excellence. Cet événement d'envergure produit des retombées importantes pour la capitale nationale et contribue à faire briller le savoir-faire des artisans de notre industrie événementielle. J'invite chaleureusement les visiteurs à profiter pleinement de leur séjour dans la région en explorant ses multiples attraits et activités. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide financière de 675 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

Le ministère du Tourisme accorde 997 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

