Un soutien renouvelé pour favoriser le développement de l'offre touristique en Montérégie

QUÉBEC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - La députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, et la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Christine Fréchette, en collaboration avec Tourisme Montérégie, annoncent la reconduction d'un soutien financier important pour le développement de l'économie et de l'offre touristique de la Montérégie. En valorisant les atouts uniques du territoire, cet investissement contribuera directement à renforcer le tissu économique local et à améliorer l'expérience des citoyens et des visiteurs.

En effet, avec le renouvellement de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) pour les années 2025 à 2027, le ministère du Tourisme octroie 897 000 $ à Tourisme Montérégie. L'organisme bonifie cette enveloppe de 733 000 $, portant ainsi à 1 630 000 $ le montant disponible pour la région.

Ce levier financier vise à renouveler et à stimuler l'offre touristique régionale en fonction des priorités de Tourisme Montérégie, qui l'administre, et des orientations du ministère du Tourisme. L'objectif : donner une nouvelle impulsion à la croissance du secteur dans une perspective durable et responsable.

Les projets ciblés par l'EPRTNT 2025-2027 doivent s'inscrire dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

Attraits, activités et équipements;

Structuration de l'offre touristique régionale;

Hébergement;

Festivals et événements;

Études et services-conseils;

Développement numérique.

Citations :

« Grâce à cette entente, Tourisme Montérégie sera en mesure de soutenir des projets qui répondent aux priorités et aux enjeux de notre territoire. Le tourisme est un levier de développement socioéconomique important pour la région et pour tout le Québec. Je vais continuer de travailler en collaboration avec nos partenaires afin que nos communautés s'enrichissent encore davantage. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le tourisme est un moteur économique pour notre région. En soutenant directement nos entrepreneurs et entrepreneures et leurs initiatives de développement, on renforce la Montérégie comme destination de choix, à la fois pour les visiteurs et pour ceux qui y vivent et y travaillent. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Avec cette nouvelle entente 2025-2027, Tourisme Montérégie réaffirme son engagement à stimuler l'innovation au sein des entreprises touristiques de la région. Ce levier financier permet de soutenir des projets porteurs et durables qui contribuent au rayonnement de la Montérégie comme destination quatre saisons tout en générant des retombées économiques importantes pour le territoire. »

Mario Leblanc, directeur général de Tourisme Montérégie

Faits saillants :

Tourisme Montérégie a lancé son appel de projets le 31 octobre 2025.

Cet investissement est rendu possible grâce aux 24 millions de dollars prévus au budget 2025-2026 pour la prolongation des EPRTNT dans les 21 régions touristiques du Québec.

L'EPRTNT 2022-2025 a permis de soutenir un total de 78 initiatives en Montérégie, lesquelles représentent des investissements à venir de près de 50 millions de dollars, notamment de la part des promoteurs.

Le tourisme participe activement au dynamisme économique de la Montérégie. En 2024, on y comptait plus de 3 360 entreprises représentant quelque 68 300 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à environ 2,5 milliards de dollars dans la région.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

X Facebook YouTube LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio , Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Elizabeth Gosselin, Coordonnatrice des communications et des relations publiques, Tourisme Montérégie, Tél. : 450-466-4666 poste 127, [email protected]