Développement économique du Nord - Ouverture de l'aérodrome de Nemaska au public : un moteur de développement économique et de création d'emplois pour la région

NEMASKA, QC, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et Hydro-Québec annoncent aujourd'hui une avancée majeure pour le Nord-du-Québec, soit l'ouverture au public du premier aérodrome d'Hydro-Québec à Nemaska. Cette initiative générera d'importantes retombées économiques pour la région, notamment par la création de 32 emplois, et facilitera l'arrivée de visiteurs, de travailleurs et d'investisseurs, au bénéfice direct de l'économie locale et des communautés cries.

Cette ouverture est rendue possible grâce à la collaboration de la Société de développement de la Baie-James (SDBJ), de la Société de développement crie (SDC) et d'Hydro-Québec dans le cadre d'une entente assurant la gestion et l'entretien de l'aérodrome de Nemaska appartenant à Hydro-Québec. Cette initiative favorisera le développement touristique, l'activité commerciale et l'accès à de nouvelles occasions d'affaires pour les entreprises locales.

La SDBJ et Hydro-Québec collaborent depuis la construction des premiers complexes hydroélectriques à la Baie-James dans les années soixante-dix. Une entente historique permet à Hydro-Québec de confier à la société des mandats de gestion et d'entretien, dont ceux qui touchent une grande portion du réseau routier et d'infrastructures aéroportuaires de son territoire d'intervention, tout en conservant l'entière propriété de ses installations.

Pour l'exploitation des aérodromes d'Hydro-Québec, la SDBJ a choisi de réaliser son mandat en partenariat avec les Cris de la Baie-James. Ainsi est née Aakutaah Holding Corporation, une coentreprise détenue à parts égales par la SDBJ et la SDC. Dans le cas de l'aérodrome de Nemaska, jusqu'ici réservé aux activités d'Hydro-Québec, un partenariat additionnel a été formé entre Aakutaah et la communauté crie de Nemaska : la société Nikaanch, dont la structure vise à permettre à la communauté de prendre en charge le développement et l'exploitation de l'aérodrome.

Le mandat confié à Aakutaah pour l'aérodrome de Nemaska permet de créer 32 emplois. En matière d'investissement, l'entente avec Hydro-Québec permet à la SDBJ de réaliser un rendement financier sur son investissement, soit près de 5 M$, principalement en équipements.

« Aujourd'hui, le gouvernement du Québec rappelle son engagement envers un développement nordique respectueux, collaboratif et porteur d'avenir pour les communautés. Le réseau d'infrastructures de transport est un atout inestimable pour la mise en valeur des ressources naturelles du Québec et pour la création de richesse dans les régions plus éloignées. En favorisant l'accessibilité de l'aérodrome de Nemaska, nous nous donnons de nouveaux moyens de soutenir des projets structurants, de développer l'économie locale et de renforcer des partenariats régionaux. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« C'est une excellente nouvelle pour le développement économique, la mobilité et l'attractivité de la région! Je suis d'autant plus heureuse de savoir que cette entente a été rendue possible grâce à la collaboration de plusieurs partenaires. Travailler ensemble, c'est la clé pour que tous puissent profiter de retombées économiques importantes. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« Le partenariat entre la SDBJ, Hydro-Québec et la Nation crie pour la gestion des aérodromes de la Baie-James, c'est bien plus qu'une entente économique : c'est une réalisation concrète de la Paix des braves et de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. C'est aussi la reconnaissance de la capacité de gestion d'une communauté. En confiant la gestion de l'aérodrome de Nemaska à la coentreprise crie-jamésienne Aakutaah, le Québec et la SDBJ misent sur un modèle durable de développement partagé, de gouvernance collaborative et d'autonomie régionale. C'est un bel exemple de ce que notre gouvernement prône avec son approche de partenariat avec les Premières Nations et les Inuit. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Hydro-Québec est fière de contribuer activement à la vitalité économique du Nord-du-Québec en ouvrant pour la première fois l'un de ses aérodromes au public, et dont l'exploitation sera assurée par un regroupement d'entreprises cries. C'est un exemple important de la vision d'Hydro-Québec en matière de réconciliation, ancrée dans notre Plan d'action 2035 : une vision qui mise sur le développement économique inclusif et durable, dans le respect des aspirations de nos partenaires autochtones. Nous remercions chaleureusement la Nation crie et la SDBJ pour leur vision et leur esprit de collaboration qui ont rendu cette réalisation possible. »

Mathieu Boucher, directeur principal - Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Hydro-Québec

« L'ouverture de l'aérodrome de Nemaska au public vient favoriser la diversification économique et la création d'entreprises. C'est gagnant autant du côté cri que du côté jamésien. »

Denis Lamothe, député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre des Ressources naturelles et des Forêts (volet ressources naturelles)

« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape majeure dans le renforcement de la relation mutuellement bénéfique, fondée sur le respect, telle qu'elle avait été envisagée dans la Convention de la Baie-James et du Nord québécois en 1975 (CJBNQ). Le partenariat entre la SDBJ, Hydro-Québec, Nemaska et la Société de développement crie (SDC) illustre de manière éloquente la mise en œuvre concrète des dispositions clés de la CJBNQ en matière de développement conjoint des infrastructures de transport. L'ouverture de cet aérodrome au public témoigne, de la part de Nemaska et de la SDC, de l'importance d'avoir des partenaires autochtones jouant un rôle de premier plan dans les initiatives en matière d'infrastructures. »

Paul John Murdoch, grand chef de la Nation crie

« Les actions de la SDBJ sont basées sur la force des partenariats et sur des valeurs de partage et de collaboration. Depuis sa création, notre société d'État est ancrée dans son milieu et fait bénéficier les communautés cries et jamésiennes de son expertise. Nos investissements créent des retombées importantes, et nous sommes fiers de contribuer au développement de la Baie-James. »

Alain Coulombe, président-directeur général de la Société de développement de la Baie-James

L'ouverture au public de l'aérodrome de Nemaska, en collaboration avec la Nation crie, s'inscrit dans les orientations stratégiques de la SDBJ, qui sont notamment de : soutenir des projets structurants pour l'économie régionale; renforcer les liens de collaboration avec les partenaires cris; contribuer à l'exploitation d'infrastructures stratégiques sur le territoire; favoriser un développement nordique durable, inclusif et concerté.



