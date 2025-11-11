Un soutien renouvelé pour favoriser le développement de l'offre touristique dans la région de Laval

QUÉBEC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, en collaboration avec Tourisme Laval, annonce la reconduction d'un soutien financier important pour le développement de l'économie et de l'offre touristique dans la région de Laval. En valorisant les atouts uniques du territoire, cet investissement contribuera directement à renforcer le tissu économique local et à améliorer l'expérience des citoyens et des visiteurs.

En effet, avec la reconduction de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) pour les années 2025 à 2027, le ministère du Tourisme octroie 857 000 $ à Tourisme Laval. L'organisme bonifie cette enveloppe de 700 000 $, portant ainsi à 1 557 000 $ le montant disponible pour la région.

Ce levier financier vise à renouveler et à stimuler l'offre touristique régionale en fonction des priorités de Tourisme Laval et des orientations du ministère du Tourisme. L'objectif : donner une nouvelle impulsion à la croissance du secteur dans une perspective durable et responsable.

Les projets ciblés par l'EPRTNT 2025-2027 doivent s'inscrire dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

Attraits, activités et équipements;

Structuration de l'offre touristique régionale;

Hébergement;

Festivals et événements;

Études et services-conseils;

Développement numérique.

Citations :

« Grâce à cette entente, Tourisme Laval sera en mesure de soutenir des projets qui répondent aux priorités et aux enjeux de son territoire. Le tourisme est d'ailleurs un levier de développement socioéconomique important pour cette région et pour tout le Québec. Je vais continuer de travailler en collaboration avec nos partenaires afin que nos communautés s'enrichissent davantage. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Avec un secteur du tourisme d'affaires aussi dynamique et une offre touristique aussi riche, la région de Laval contribue à dynamiser l'économie québécoise. Cet outil financier renouvelé donnera à nos entrepreneurs et entrepreneures les moyens de mettre en branle leurs projets de développement, participant ainsi à l'enrichissement de notre communauté et au rayonnement de notre région. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Pour Tourisme Laval, la portée de l'EPRTNT dépasse le simple cadre de la subvention : il constitue un extraordinaire levier pour soutenir l'ambition régionale. Il illustre le partenariat stratégique entre l'industrie touristique et les entreprises, essentiel pour bâtir l'avenir. En investissant de manière ciblée dans la transformation numérique et les projets structurants, nous ne nous contentons pas de répondre à la demande touristique. Nous contribuons aussi à la façonner en assurant une croissance plus résiliente et performante pour l'ensemble de la région. »

Christine Métayer, présidente-directrice générale de Tourisme Laval

Faits saillants :

Le premier appel de projets de Tourisme Laval est ouvert depuis le 30 octobre et prendra fin le 28 novembre 2025.

Cet investissement est rendu possible grâce aux 24 millions de dollars prévus au budget 2025-2026 pour la prolongation des EPRTNT dans les 21 régions touristiques du Québec.

Le tourisme participe activement au dynamisme économique de la région de Laval. En 2024, on y comptait près de 1 200 entreprises représentant plus de 23 700 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à 811 millions de dollars dans la région.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

X Facebook YouTube LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Annie Harvey, Directrice par intérim - Communications et marketing, Tourisme Laval, Tél. : 450 682-5522, poste 106, [email protected]