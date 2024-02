Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 930 000 $ pour la tenue de Montréal en Lumière

QUÉBEC, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 926 000 $ pour la présentation de Montréal en Lumière, qui se déroule jusqu'au 10 mars.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour sa 25e édition, le festival Montréal en Lumière promet d'en mettre plein la vue et les papilles en offrant au public des expériences hivernales uniques. Sentier de patinage à la place des Festivals, activités gourmandes, œuvres lumineuses et programmation musicale inédite : tout est pensé pour s'émerveiller et s'amuser.

Citations :

« Pour une 25e édition, Montréal en Lumière animera le Quartier des spectacles. Ce rendez-vous incontournable permet à tous de profiter du meilleur de la gastronomie montréalaise et des activités hivernales que notre métropole a à offrir. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Quelle fierté pour le gouvernement de contribuer à la présentation de la 25e édition du festival Montréal en Lumière, un événement majeur de notre offre événementielle qui favorise le rayonnement du Québec comme destination touristique de choix! Ce rassemblement festif accueille des milliers de festivaliers de toutes provenances venus vivre Montréal autrement. Il contribue également à faire du Québec un incontournable du tourisme hivernal. J'invite chaleureusement les visiteurs à profiter pleinement de leur séjour dans la métropole pour découvrir les attraits et les activités qui l'animent lors de la saison froide. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« En participant à Montréal en Lumière, les festivaliers combinent les plaisirs gastronomiques québécois aux réjouissances hivernales. C'est une façon originale de découvrir les richesses culinaires d'ici ainsi que l'imagination foisonnante des chefs québécois, qui maîtrisent l'art de mettre en valeur les saveurs de notre terroir. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la tenue du festival Montréal en Lumière en accordant une somme de 500 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère du Tourisme accorde 416 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie une somme de 10 000 $ en vertu du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

