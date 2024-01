Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 660 000 $ au festival Igloofest de Montréal

QUÉBEC, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 658 000 $ pour la présentation du festival Igloofest, qui aura lieu à Montréal jusqu'au 10 février prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Fidèle à sa formule qui a fait son succès, le festival Igloofest accueillera plusieurs DJ locaux et internationaux au quai Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port de Montréal. Des spectacles présentés sous forme de soirées après-ski viendront clôturer plusieurs journées, au grand plaisir des amateurs et amatrices de musique électronique.

Citations :

« Quelle fierté pour le gouvernement de contribuer à la présentation du festival Igloofest de Montréal, un événement international qui favorise le rayonnement du Québec comme destination touristique par excellence! Cet événement, qui réunit à Montréal les plus grands noms de la musique électronique, accueille des milliers de spectateurs et spectatrices de toutes provenances venus vivre une expérience originale. Il contribue également à faire du Québec un incontournable du tourisme hivernal. J'invite chaleureusement les visiteurs à profiter pleinement de leur séjour dans la métropole pour découvrir les attraits et les activités qui l'animent lors de la saison froide. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'Igloofest et ses milliers de festivaliers contribuent à la vitalité du Vieux-Montréal et de la métropole. C'est un événement qui met à l'honneur le caractère nordique et rassembleur de Montréal. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 558 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation octroie 100 000 $ pour l'édition 2024 de l'Igloofest dans le cadre du Fonds signature métropole.

