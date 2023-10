Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - 70e anniversaire du Carnaval de Québec : le gouvernement accorde un soutien de plus de 2,8 M$ à l'édition 2024

QUÉBEC, le 31 oct. 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, ont annoncé aujourd'hui une aide financière de 2 847 000 $ au Carnaval de Québec, qui se déroulera du 25 janvier au 11 février 2024.

L'année 2024 marque le 70e anniversaire du Carnaval de Québec. À l'occasion de cette édition spéciale, le gouvernement accorde 1 million de dollars supplémentaire pour le développement de nouvelles activités. Célébration incontournable de la saison froide dans la ville de Québec, le Carnaval contribue au développement de la ville comme capitale hivernale. De l'inédit et des activités traditionnelles attendent les petits et les grands carnavaleux venus souligner l'anniversaire du plus important carnaval d'hiver au monde, et ce, sur plusieurs sites d'activités.

L'une des priorités du gouvernement du Québec est de faire du Québec un leader du tourisme hivernal. Les événements d'envergure comme le Carnaval contribuent à consolider l'offre hivernale pour attirer plus de touristes chez nous pendant cette belle saison, mais aussi à prolonger les séjours des visiteurs et, par ricochet, à augmenter les retombées pour les entreprises touristiques.

Citations :

« Chaque année depuis maintenant 70 ans, le Carnaval de Québec réchauffe les cœurs avec un programme authentique et unique, à l'image des Québécois. Véritable emblème de notre destination, il la rend des plus attractives, et ce, à travers le monde, promettant une expérience inoubliable. Les milliers de visiteurs qu'il accueille chaque année génèrent d'importantes retombées économiques et touristiques pour la région. Pierre d'angle d'une offre touristique hivernale bonifiée, cette 70e édition du Carnaval ne manquera pas, encore une fois, d'époustoufler les festivaliers et d'encourager la création de souvenirs impérissables! Grâce au Carnaval, le Québec est LA destination hivernale en Amérique du Nord! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Avec tous ses attraits et traditions, la réputation du Carnaval de Québec n'est plus à faire. Depuis 70 ans, les citoyens et visiteurs vont à la rencontre du fameux Bonhomme et participent à la parade et aux activités hivernales dans une ambiance festive. Cette édition anniversaire promet d'être mémorable; j'invite les familles à venir profiter de cette effervescence! Il fait bon vivre dans la Capitale-Nationale! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis vraiment impatient de découvrir cette 70e édition du Carnaval de Québec, qui s'annonce mémorable et pleine de surprises. Cet événement emblématique de Québec et de tout le Québec a acquis une renommée internationale, franchissant les frontières. Le Carnaval est véritablement le fer de lance du tourisme hivernal, avec des retombées conséquentes tant pour nos entreprises que pour la population. Je souhaite que d'innombrables familles et des visiteurs venus des quatre coins du globe s'y rassemblent pour savourer des moments de bonheur et ressentir cette chaleur hivernale qui fait rougir les joues. »

Vincent Caron, député de Portneuf et adjoint gouvernemental de la ministre du Tourisme

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 997 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Il verse également 1 million de dollars en aide ponctuelle accordée pour le développement de nouvelles activités à l'occasion du 70 e anniversaire de l'événement.

anniversaire de l'événement. Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide de 850 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR).

