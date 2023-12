Festivals et événements de la saison hivernale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 31 000 $ au Festival Kaléidoscopes

QUÉBEC, le 27 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 31 000 $ au Festival Kaléidoscopes , qui a lieu à Québec jusqu'au 31 décembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Pour souligner la fin de l'année, le Festival Kaléidoscopes s'éclate dans quatre lieux de la ville afin de faire vivre une expérience unique aux visiteurs. Que ce soit dans les jardins de l'Hôtel-de-Ville, à la place de l'Hôtel-de-Ville, sur la rue Sainte-Anne ou à la place D'Youville, les festivaliers pourront s'imprégner du patrimoine québécois, bien représenté par la musique, le théâtre, la littérature, les arts vivants et la gastronomie.

Citations :

« Le Festival Kaléidoscopes convie la population à célébrer la fin de l'année dans la magnifique ville de Québec au cours d'activités entièrement gratuites. Pour certains, ce sera l'occasion de renouer avec les traditions québécoises, alors que, pour d'autres, ce sera le moment de s'y initier. Ce rassemblement festif contribue à mettre en lumière notre patrimoine. Il souligne également la contribution des acteurs de notre industrie événementielle à l'attractivité de notre destination. Je souhaite que les festivaliers saisissent ce moment unique pour vivre la Vieille Capitale autrement et qu'ils profitent de ses activités hivernales. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival Kaléidoscopes enrichit l'offre touristique de la Capitale-Nationale tout en favorisant son rayonnement et sa vitalité économique. Je suis fier que notre gouvernement y apporte son appui. J'invite les participants et leurs proches à tirer avantage de leur passage dans la région pour découvrir l'accueil chaleureux des gens qui l'habitent et ses attraits touristiques. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

