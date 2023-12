Festivals et événements de la saison hiver-printemps 2023-2024 - Le gouvernement du Québec accorde 225 000 $ pour la grande fête d'ouverture du diocèse de Québec

QUÉBEC, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 225 000 $ pour la grande fête d'ouverture des Fêtes du 350e anniversaire du diocèse de Québec, qui aura lieu jusqu'au 31 décembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Les festivités du 350e anniversaire du diocèse de Québec commencent aujourd'hui, notamment par une cérémonie qui marquera l'ouverture de l'unique Porte sainte en Amérique, et se poursuivront tout au long de l'année. Les visiteurs pourront ainsi découvrir des lieux patrimoniaux, parcourir des expositions et assister à des spectacles et à des conférences, entre autres.

Citations :

« La grande fête d'ouverture fait partie de ces rendez-vous uniques qui font du Québec une destination reconnue pour ses événements de très grande qualité. Ces festivités invitent les visiteurs venus de partout à découvrir notre patrimoine religieux à travers un programme diversifié, et ce, pendant toute l'année. Je félicite les organisateurs, qui ont orchestré cette célébration de main de maître. Je souhaite que les gens de passage dans la région parcourent ses routes et ses environs pour en découvrir les attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les événements comme la grande fête d'ouverture contribuent à l'effervescence de la région de la Capitale-Nationale et favorisent assurément son rayonnement à l'international. Je suis fier que le gouvernement y apporte son soutien! Je souhaite que les visiteurs soient nombreux à participer, au cours de la prochaine année, aux activités du 350e anniversaire et à découvrir nos différents lieux, que ce soit la basilique-cathédrale de Notre-Dame-de-Québec, qui accueille la Porte sainte, ou encore les villes de La Malbaie et de Sainte-Anne-de-Beaupré, qui feront partie d'un parcours de pèlerinage. Je les invite également à explorer la région et à profiter de ses activités et de l'accueil chaleureux de ses habitants. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

X Facebook YouTube LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, Courriel : [email protected]; Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected]