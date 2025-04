Festivals et événements de la saison été-automne 2025 - La ministre Caroline Proulx et le caucus des députés du Centre-du-Québec annoncent près de 430 000 $ pour soutenir les festivals et événements de la région

QUÉBEC, le 30 avril 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le caucus des députés du Centre-du-Québec sont fiers de confirmer une aide financière de 427 000 $ visant à soutenir des festivals et événements de la région qui se tiendront dans le courant de l'été et de l'automne.

Le caucus des députés du Centre-du-Québec apporte un appui indéfectible au développement et à la croissance du tourisme. Ainsi, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, de même que les députés de Drummond-Bois-Francs et de Nicolet-Bécancour, MM. Sébastien Schneeberger et Donald Martel, se joignent à la ministre Proulx pour annoncer cette contribution.

Chaque année, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir plus de 290 événements à travers le Québec, qui génèrent quelque 24 millions de jours de participation. Les nombreux artisans, artistes, employés et bénévoles qui y prennent part contribuent à créer une offre touristique diversifiée et attrayante dans toutes les régions du Québec, stimulant ainsi l'économie locale et régionale.

Citations :

« Quelle fierté pour le gouvernement du Québec de soutenir ces festivals et événements touristiques qui promeuvent le Québec comme destination de choix. En permettant aux visiteurs de vivre des expériences uniques, ils dynamisent nos régions et produisent des retombées économiques et touristiques significatives dans nos communautés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les festivals et événements touristiques sont une occasion privilégiée de se divertir et de faire de nouvelles découvertes dans toutes sortes de domaines. Ils permettent notamment à des artisans ainsi qu'à des artistes émergents et de renom de bénéficier d'une vitrine d'exception qui met en lumière leur talent tout en dynamisant l'industrie touristique de la région. J'invite les festivaliers à profiter de leur passage dans le Centre-du-Québec pour découvrir ses attraits et encourager ses commerçants. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson

« Je suis heureux que le gouvernement du Québec s'associe à ces festivals et à ces événements qui permettent notamment à nos artisans, à nos artistes et à nos producteurs d'aller à la rencontre du grand public afin de faire valoir leur talent et de présenter le fruit de leur travail. Félicitations aux promoteurs qui font briller le savoir-faire des acteurs de notre industrie événementielle tout en faisant rayonner le Centre-du-Québec comme destination touristique de choix. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

« Les saisons estivale et automnale sont les moments par excellence pour se rassembler en famille ou entre amis et se divertir. Que les rendez-vous touristiques soient musicaux, sportifs ou gourmands, ils contribuent à l'effervescence de notre région et je suis heureux que notre gouvernement s'y associe. Pour les visiteurs, ils représentent une façon originale de parcourir le Centre-du-Québec. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Somme Festival de l'érable de Plessisville 32 000 $ Festival du cheval de Princeville 35 000 $ Drummond en bière 18 000 $ Générations - Festival de musique et d'arts 27 000 $ Festival du cochon de Sainte-Perpétue 32 000 $ Rock la Cauze 57 000 $ Foire Bières, bouffe et culture de Princeville 16 000 $ Challenge 255 52 000 $ Festival de la poutine de Drummondville 76 000 $ Festival du bœuf d'Inverness 30 000 $ Canneberge en fête 20 000 $ Festival Trad-Cajun 32 000 $ Total 427 000 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.





Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.





Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique de ce programme doivent désormais répondre à des obligations en matière de développement durable.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère du Tourisme :

Facebook X LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]