Festivals et événements de la saison été-automne 2025 - 500 000 $ pour soutenir les festivals et les événements de la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 30 mai 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, ainsi que le caucus des députés de la région administrative de la Capitale-Nationale sont fiers de confirmer une aide financière de 500 000 $ visant à soutenir des festivals et événements de la région qui se tiendront dans le courant de l'été et de l'automne.

Les députés de la Capitale-Nationale apportent un appui indéfectible au développement et à la croissance du tourisme. Ainsi, la députée de Charlevoix - Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, le député de Portneuf, M. Vincent Caron, et le député de Chauveau, M. Sylvain Lévesque, se joignent à la ministre Proulx et au ministre Julien pour annoncer cette importante contribution.

Chaque année, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir plus de 290 événements partout au Québec, qui donnent lieu à quelque 24 millions de jours de participation. Les nombreux artisans, artistes, employés et bénévoles qui y prennent part contribuent à créer une offre touristique diversifiée et attrayante dans toutes les régions du Québec et stimulent ainsi les économies locale et régionale.

Citations :

« Quelle fierté pour le gouvernement du Québec de soutenir ces festivals et événements touristiques qui promeuvent le Québec comme destination de choix. En permettant aux visiteurs de vivre des expériences uniques, ceux-ci dynamisent nos régions et produisent d'importantes retombées économiques et touristiques dans nos communautés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'effervescence caractéristique de la Capitale-Nationale repose sur plusieurs forces, dont nos festivals et nos événements. En les soutenant, notre gouvernement stimule l'économie régionale tout en bonifiant la qualité de vie des citoyens. Ces rendez-vous dynamisent nos milieux de vie et participent pleinement au rayonnement de notre magnifique région. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les festivals et les événements dans Charlevoix et sur la Côte-de-Beaupré créent des expériences uniques qui charment les visiteurs à chaque année, rendant la Capitale-Nationale attrayante. Je suis très heureuse que le gouvernement du Québec soutienne ces rendez-vous festifs qui favorisent le tourisme culturel et sportif dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Je souhaite que les festivaliers qui y prendront part parcourent les environs pour découvrir, notamment, les saveurs de chez nous et l'accueil chaleureux de la population. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix - Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances

« Je salue toutes celles et ceux qui, avec passion et dévouement, préparent des festivals et événements de très grande qualité au profit de la population de Portneuf et de toute la Capitale-Nationale. Cette nouvelle aide financière vient renforcer l'offre touristique, tout en soutenant la vitalité économique de notre territoire. Cet été et cet automne, vibrons ensemble au rythme des festivités !»

Vincent Caron, député de Portneuf et adjoint gouvernemental au Tourisme pour la région de la Capitale-Nationale

« Je suis heureux que le gouvernement s'associe au succès de ces festivals et événements qui animent notre été et notre automne, et qui nous permettent de passer de bons moments en famille ou entre amis. Je tiens d'ailleurs à souligner les efforts déployés par les équipes organisatrices qui, d'année en année, nous présentent des événements de qualité, avec une programmation riche et variée, favorisant l'attractivité de la région. Je pense notamment au Pow Wow international de Wendake, un rendez-vous culturel incontournable qui met en valeur les traditions et la fierté des Premières Nations, et qui contribue grandement au rayonnement de notre région. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Somme Classiques printanières des GRVCC 28 000 $ Rodéo de Charlevoix 21 000 $ Sail Challenge Cap Québec 58 000 $ Pow Wow international de Wendake 19 000 $ Championnat national de Motocross Deschambault 11 000 $ Festival de blues de Donnacona 7 000 $ Festival de l'Oie des Neiges 8 000 $ Festival Vacances en spectacles 6 000 $ Rythmes & Papilles Côte-de-Beaupré 23 000 $ Rodéo Mont Sainte-Anne 41 000 $ Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville 13 000 $ Unity Electro Fest 79 000 $ Fierté Québec 20 000 $ Saint-Roch XP 40 000 $ Festival celtique de Québec 39 000 $ Festival de magie de Québec 51 000 $ Festival NORR 20 000 $ Défi des couleurs 16 000 $ Total 500 000 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique de ce programme doivent désormais répondre à des obligations en matière de développement durable.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère du Tourisme :

Facebook X LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]