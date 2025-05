Lancement d'un nouveau programme pour la valorisation et la vitalité de la langue française

QUÉBEC, le 29 mai 2025 /CNW/ - Dans le but de créer et maintenir des conditions favorables pour assurer l'essor du français au Québec, le ministère de la Langue française lance le Programme pour la valorisation et la vitalité de la langue française. Ce nouveau programme permettra de soutenir des projets qui valorisent ou font rayonner la langue française dans l'espace public tout en encourageant la participation de la population.

Avec une enveloppe budgétaire de 4,5 M$ pour 2025-2026 et de 5 M$ annuellement pour 2026-2027 et 2027-2028, le Programme a pour objectif de créer et de maintenir des conditions favorables à la vitalité du français, en impliquant activement la population québécoise dans des initiatives de valorisation de la langue. Ainsi, les organismes à but non lucratif, les coopératives, les établissements d'enseignement publics et privés, les centres de services scolaires et les organismes municipaux pourront obtenir jusqu'à 300 000 $ par année pour un projet admissible, pour une période maximale de trois ans.

Les organismes admissibles sont invités à consulter le programme et à déposer leur projet dès maintenant, en ligne.

Citation :

« Le français est au cœur de notre identité et de notre avenir. Avec ce nouveau programme, notre gouvernement passe à l'action pour soutenir celles et ceux qui portent le flambeau de notre langue sur le terrain. En appuyant les initiatives citoyennes, on donne un nouvel élan au français partout au Québec. C'est en unissant nos forces que nous pourrons véritablement renverser le déclin et faire rayonner notre langue, fièrement et durablement. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

Faits saillants :

Le Programme est doté d'une enveloppe budgétaire de 4,5 M$ pour 2025- 2026 et de 5 M$ annuellement pour 2026- 2027 et 2027-2028, totalisant 14,5 M$ pour les trois prochains exercices financiers.

Pour être admissible, un projet doit : démontrer qu'il permet l'atteinte des objectifs du programme; engendrer des retombées mesurables liées aux objectifs généraux et spécifiques du Programme; contribuer au Plan stratégique 2023-2027 du ministère de la Langue française, qui vise notamment à inverser la tendance du déclin du français au Québec en optant pour des actions positives et structurantes pour la valorisation et la vitalité de notre langue.



Lien connexe :

Programme pour la valorisation et la vitalité de la langue française

