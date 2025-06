Planification pluriannuelle de l'immigration 2026-2029 - Québec présente ses scénarios pour réduire l'immigration permanente et temporaire

MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, a déposé aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les scénarios de réduction de l'immigration permanente et temporaire pour la prochaine planification pluriannuelle de l'immigration. Ces orientations pour les quatre prochaines années illustrent la volonté du Québec à retrouver des niveaux viables, en misant sur l'équilibre entre la prospérité, la vitalité de nos régions et la capacité d'accueil.

En ce qui concerne l'immigration permanente, trois scénarios sont soumis à la consultation publique afin d'alimenter les discussions. Ils suggèrent de diminuer les niveaux d'immigration permanente pour admettre annuellement 25 000, 35 000 ou 45 000 personnes immigrantes. Ces niveaux d'admission sont basés sur la considération de la croissance importante du nombre de personnes résidentes non permanentes.

Pour la première fois, le gouvernement introduit des cibles pour l'immigration temporaire dans sa planification. L'orientation présentée met de l'avant une diminution claire, mais responsable qui vise à réduire la pression sur les services publics et la disponibilité des logements, tout en considérant les besoins de main-d'œuvre des régions. Le gouvernement réitère sa demande auprès du gouvernement fédéral pour qu'il réduise le nombre de personnes résidentes non permanentes sous sa responsabilité, c'est-à-dire les titulaires de permis du Programme de mobilité internationale et les demandeurs d'asile, à 200 000 en 2029, comparativement à 416 000 en 2024. Cette réduction devra se faire en priorité à Montréal et à Laval afin de préserver le développement économique régional.

Afin de limiter l'impact sur la capacité d'accueil de ces niveaux d'admission, le Québec entend prioriser l'admission permanente des personnes déjà sur le territoire qui ont une connaissance du français et qui répondent aux besoins prioritaires de main-d'œuvre. Cette approche est également cohérente avec l'objectif de favoriser une immigration économique et francophone.

Consultation publique

L'ensemble des orientations sont soumises à la consultation publique à partir d'aujourd'hui. Dès maintenant, le gouvernement invite la population québécoise et les organismes à partager leurs avis sur les orientations proposées. Ils peuvent participer en soumettant un mémoire jusqu'au 15 août ou en répondant au questionnaire accessible sur le site Internet de l'Assemblée nationale. De plus, des auditions publiques en commission parlementaire débuteront à compter du 16 septembre 2025.

Mesures pour soutenir l'économie québécoise et la vitalité du français

En marge du dépôt des orientations, le gouvernement annonce des mesures pour maintenir la vitalité économique du Québec et de la langue française. En effet, les invitations à présenter une demande de sélection permanente dans le cadre du Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) commenceront graduellement à partir de juillet 2025. Les invitations cibleront d'abord des personnes déjà installées au Québec. Elles favoriseront principalement les personnes qui parlent le français, ont une expérience de travail ou d'études en région et exercent une profession pour pallier le déficit de main-d'œuvre.

Par ailleurs, l'intégration linguistique des travailleurs étrangers temporaires revêt une importance particulière pour contribuer à la pérennité du français. Il s'agit aussi d'une condition essentielle à leur pleine participation à la société québécoise. Ainsi, le gouvernement entend exiger un niveau minimum de connaissance du français pour les participants au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) à l'exception des travailleurs agricoles. Cette mesure s'appliquera lors du renouvellement de leur autorisation de travail après trois ans de séjour au Québec.

Mesures de suspension temporaire

Le gouvernement du Québec annonce la décision de suspendre la réception des demandes de sélection permanente au volet Travailleurs étrangers temporaires du Programme de l'expérience québécoise à compter d'aujourd'hui jusqu'au 30 novembre 2025. La suspension de la réception des demandes au volet Diplômés du Québec est aussi prolongée jusqu'à cette date, le temps de mener les consultations relatives aux orientations de la planification pluriannuelle. Ces décisions permettront au gouvernement de respecter les cibles de sélection prévues au plan d'immigration du Québec pour 2025.

En ce qui a trait au Programme des personnes réfugiées à l'étranger (Parrainage collectif), la décision de suspendre la réception des demandes d'engagement est prolongée jusqu'au 31 décembre 2027. Dans le contexte actuel de forte croissance du nombre de personnes demandeuses d'asile et de personnes ressortissantes étrangères reconnues comme réfugiées, le Québec souhaite concentrer ses efforts dans l'intégration des individus déjà présents sur son territoire.

Citations :

« Le nombre de résidents non permanents a atteint un sommet historique de 616 552 personnes au Québec au 1er janvier 2025, une hausse de 203 % depuis 2019. Il nous faut donc adopter une planification différente de notre immigration qui sera adaptée à cette situation hors normes. Il importe aussi de tenir compte de notre capacité d'accueil et de francisation, tout en considérant les besoins économiques de nos régions. En clair, nous devons assurer notre prospérité tout en préservant notre identité. Dans ce contexte, les scénarios du document représentent des baisses par rapport à la situation actuelle. Nous avons confiance que les orientations proposées nous permettront de trouver l'équilibre entre toutes ces considérations et d'offrir de meilleures conditions d'accueil et d'intégration aux personnes immigrantes. Les enjeux sont grands et c'est pour cette raison que j'invite la population québécoise à prendre connaissance des propositions gouvernementales et à se prononcer sur celles-ci. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Faits saillants :

Les grandes orientations proposées par le gouvernement du Québec visent à resserrer le volume global de l'immigration sur la période de 2026 à 2029. Elles incluent pour la première fois les composantes de l'immigration temporaire sur lesquelles le Québec exerce une influence.

Le gouvernement du Québec prolonge la suspension de la réception des demandes au volet Diplômés du Québec du PEQ qui était en vigueur depuis le 31 octobre 2024. Il suspend également la réception des demandes au volet Travailleurs étrangers temporaires à partir du 5 juin 2025. Ces décisions sont en vigueur jusqu'au 30 novembre 2025.

Les invitations dans le cadre du nouveau Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) commenceront à partir de juillet 2025.

Le gouvernement du Québec prolonge jusqu'au 31 décembre 2027 la suspension de la réception des demandes d'engagement présentées dans le cadre du Programme des personnes réfugiées à l'étranger (Parrainage collectif) en vigueur depuis 18 décembre 2024.

En fonction du scénario retenu à l'issue de la consultation publique de l'automne, le gouvernement prendra de nouvelles décisions pour favoriser l'atteinte des nouvelles cibles de la planification pluriannuelle 2026-2029.

Liens connexes :

Pour tous les détails sur la Planification pluriannuelle de l'immigration au Québec pour la période 2026- 2029 et sur les dates importantes (dépôt des mémoires, tenue des auditions en commission parlementaire, etc.), veuillez consulter le site Internet de l'Assemblée nationale.

sur les dates importantes (dépôt des mémoires, tenue des auditions en commission parlementaire, etc.), veuillez consulter le site Internet de l'Assemblée nationale. Lien vers la Gazette officielle du Québec : https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/gazette-officielle/la-gazette-officielle-du-quebec/partie-2-lois-et-reglements/

SOURCE Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Sources : Thomas Verville, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630, mé[email protected]