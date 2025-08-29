Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 260 000 $ accordé à l'Expo Brome

QUÉBEC, le 29 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 260 533 $ à l'Expo Brome, qui se déroule en Estrie jusqu'au 1er septembre 2025.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'Expo Brome met à l'honneur l'agriculture, ses acteurs et les animaux de ferme pendant quatre jours de festivités. Cet événement est l'occasion pour les visiteurs de tous âges de se divertir avec des spectacles, des compétitions en tout genre, des expositions, de la danse country, des kiosques artisanaux et agricoles de même que des manèges.

Citations :

« Devenue une tradition annuelle dans les Cantons-de-l'Est, l'Expo Brome rassemble les gens autour de l'agriculture régionale, fait rayonner celle-ci et les amène à apprécier toute sa richesse et sa diversité. Elle permet surtout de rencontrer des producteurs passionnés qui présentent de savoureux produits d'ici. J'invite toute la population à visiter cette exposition et à se laisser séduire par les nombreuses activités. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'Expo Brome est une expérience unique mariant les univers agricole et culturel. Les visiteurs sont invités à prendre part aux multiples activités prévues, qui leur offrent une vitrine sur le Québec par le biais de ses saveurs et de sa culture. Je les encourage à profiter pleinement de leur séjour dans les Cantons-de-l'Est pour se laisser charmer par la beauté des paysages et l'accueil chaleureux de la population. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Véritable tradition pour les familles d'ici, l'Expo Brome fait briller le patrimoine agricole de Brome-Missisquoi et met en valeur le talent des producteurs et des éleveurs de chez nous. Je salue le travail remarquable du comité organisateur ainsi que des nombreux bénévoles et je convie toute la population à participer à cette fête qui réunit les générations depuis 169 ans. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants :

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie 190 533 $ dans le cadre du Programme d'appui aux expositions agricoles et sectorielles 2024-2027.

Le ministère du Tourisme accorde 70 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe :

Québec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation :

Ministère du Tourisme :

Facebook

X

Linkedin

Youtube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected] ; Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, 581 993-5016, [email protected] ; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected] ; Relations médias : Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 418 380-2100, poste 3512, [email protected]