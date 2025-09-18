25e présentation de Sélection Caseus, le concours des fromages du Québec - Le Taliah de la Fromagerie du Presbytère remporte le Caseus Or!
18 sept, 2025, 05:00 ET
QUÉBEC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Le Taliah de la Fromagerie du Presbytère a gagné le Caseus Or, le prix le plus convoité de Sélection Caseus, le concours des fromages du Québec. Il s'agit d'une première pour ce fromage de la région du Centre-du-Québec. La 25e édition du prestigieux concours s'est déroulée au Manège militaire Voltigeurs de Québec, en présence du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, ainsi que de nombreux partenaires.
Le Caseus Argent a été décerné à Alfred Le Fermier Grand Cru, produit par la Fromagerie La Station, en Estrie.
C'est le Louis Cyr 2 ans de la Fromagerie Bergeron, située en Chaudière-Appalaches, qui a remporté le Caseus Bronze.
Pendant cette grande fête, deux mentions spéciales ont également été remises. Le François-Xavier, de la Ferme Phylum en Chaudière-Appalaches, a été sacré meilleur fromage fermier de l'année, tandis que Le Fleuri du versant nord, du Fromage au Village/Fromagerie Taïga en Abitibi-Témiscamingue, s'est démarqué comme meilleur fromage biologique.
Cette année, 211 fromages ont été évalués par un jury de 26 experts représentant les diverses filières du secteur fromager. Au terme d'un rigoureux processus d'évaluation, 23 fromages se sont illustrés dans les différentes classes du concours.
Citations :
« Les fromages d'ici sont parmi les meilleurs au monde et nous avons la chance de trouver des produits de qualité dans toutes les régions du Québec. C'est pour moi un grand honneur de remettre des prix pour les fromages qui se sont particulièrement démarqués cette année. Il faut être fiers d'avoir su développer ce secteur et je félicite chaleureusement les entreprises lauréates et les artisans qui y contribuent. »
Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec
« Quel bonheur de souligner ce 25e anniversaire de Sélection Caseus et de célébrer l'excellence des fromagers artisans d'ici! Le Québec demeure le chef de file au Canada, avec 65 % des fromages fins du pays qui y sont fabriqués. Ce concours met en lumière la richesse de notre savoir-faire et l'excellence de nos produits. Plus que jamais, il est essentiel de soutenir l'économie locale en choisissant les producteurs et artisans d'ici. »
Jacques Lafortune, deuxième vice-président, Les Producteurs de lait du Québec
« Le concours Sélection Caseus est une vitrine exceptionnelle pour le savoir-faire des artisans fromagers du Québec. En tant que partenaires, IGA et ses marchands sont fiers de contribuer à faire rayonner la diversité et la richesse des fromages d'ici. Avec plus de 300 fromages québécois sur nos tablettes, dont 50 nouveautés cette année, nous réaffirmons notre engagement envers l'achat local et la mise en valeur de la richesse de notre terroir. »
Sophie Royer, directrice de catégories - Prêt-à-manger, boulangerie, pâtisserie, charcuterie, fromage, Sobeys/IGA
« Maxi et Provigo sont fiers de renouveler leur partenariat avec le concours Sélection Caseus, une vitrine exceptionnelle pour le talent des artisans fromagers québécois et la diversité de leurs créations. Mettre en valeur les produits locaux d'exception est une priorité pour nous, et ça inclut de faire découvrir et de rendre accessibles des fromages uniques et de grande qualité à nos clients. Nous tenons à saluer la passion, l'audace et le savoir-faire des fromagers d'ici, essentiels au rayonnement du terroir québécois. Un grand bravo à tous les finalistes et nos sincères félicitations aux lauréats! »
Patrick Blanchette, vice-président, Maxi
« Chez Metro, nourrir la santé et le bien-être de nos communautés passe aussi par la mise en valeur du talent et du dévouement des entreprises qui font rayonner le Québec, ici comme ailleurs. C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir le concours Sélection Caseus, une véritable vitrine du savoir-faire exceptionnel de nos fromagers québécois. Dans le contexte actuel, il est plus important que jamais de célébrer le fait de produire et d'acheter québécois. Depuis plus de 75 ans, Metro accompagne les artisans québécois, soutient leurs innovations et partage avec fierté leurs trésors avec sa clientèle. Félicitations à tous les finalistes et lauréats de cette édition! »
Annie St-Onge, vice-présidente - Mise en marché, Metro
Faits saillants :
- Créé en 1999, Sélection Caseus souligne l'excellence des fromages québécois et met en évidence le savoir-faire de celles et ceux qui les fabriquent. Le concours vise à faire découvrir aux consommateurs la créativité des fromagers, qui s'exprime dans une multitude de produits novateurs de très grande qualité.
- Sélection Caseus est le seul concours consacré à la reconnaissance et à la mise en valeur des fromages produits au Québec. Il est ouvert à tous les fromagers, peu importe la taille de leur entreprise, le type de fromage qu'ils fabriquent ou le type de lait qu'ils utilisent.
- Le concours est organisé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec.
- Sélection Caseus peut compter sur l'engagement financier des Fromages d'ici, son premier partenaire financier. Participent également les grandes chaînes d'alimentation IGA, Maxi, Metro et Provigo. Les autres partenaires financiers sont Aliments du Québec, le Conseil des industriels laitiers du Québec et La Financière agricole du Québec.
Lien connexe :
|
Liste des fromages lauréats selon les régions administratives
|
FROMAGERIE
|
FROMAGE
|
CATÉGORIE
|
Abitibi-Témiscamingue
|
Le Fromage au Village/Fromagerie Taïga
|
Le Fleuri du versant nord
|
MENTION SPÉCIALE - Meilleur fromage
|
Capitale-Nationale
|
Laiterie Charlevoix
|
L'Origine de Charlevoix
|
Fromage de lait de vache à croûte lavée,
|
Centre-du-Québec
|
Fromagerie du Presbytère
|
Laliberté
|
Fromage de lait de vache à croûte fleurie
|
Fromagerie du Presbytère
|
Taliah
|
CASEUS OR - Fromage de lait de brebis à
|
Fromagerie du Presbytère
|
Treizième Apôtre
|
Fromage de lait de chèvre à croûte lavée,
|
Fromagerie L'Ancêtre
|
L'Ancêtre Cheddar extra fort biologique
|
Fromage cheddar
|
Fromagerie L'Ancêtre
|
L'Ancêtre Cheddar léger moyen biologique
|
Fromage réduit en gras (moins de 20 %)
|
Fromagerie L'Ancêtre
|
L'Ancêtre Halloumi biologique
|
Fromage à griller
|
Fromagerie St-Guillaume
|
Suisse St-Guillaume
|
Fromage affiné dans la masse avec
|
L'Atelier Fromagerie
|
Le Pavé de l'Atelier
|
Fromage de lait de chèvre à croûte fleurie
|
Chaudière-Appalaches
|
Ferme Phylum
|
François-Xavier
|
MENTION SPÉCIALE - Meilleur fromage fermier
|
Fromagerie Bergeron
|
Louis Cyr 2 ans
|
CASEUS BRONZE - Fromage affiné dans
|
Estrie
|
Fromagerie La Chaudière
|
Skouik! Skouik!
|
Fromage en grains et frais du jour
|
Fromagerie La Station
|
Alfred Le Fermier Grand Cru
|
CASEUS ARGENT - Fromage de lait de
|
Fromagerie La Station
|
Chemin du Brûlé
|
Fromage de lait de vache à croûte lavée,
|
Fromagerie La Station
|
Raclette de Compton au Poivre
|
Fromage aromatisé par ajout d'épices, de
|
Fromagerie Saint-Benoît-du-Lac
|
Bleu fumé
|
Fromage aromatisé par fumage,
|
Lanaudière
|
Fromagerie La Suisse Normande
|
Le Petit Normand
|
Fromage de lait de vache à croûte fleurie
|
Laurentides
|
Les Fromagiers de la Table Ronde
|
Le Ménestrel
|
Fromage de lait de vache à croûte lavée,
|
Outaouais
|
Fromagerie Montebello
|
Rébellion 1837
|
Fromage à pâte persillée
|
Saguenay-Lac-Saint-Jean
|
Fromagerie Médard
|
La Belle-Mère
|
Fromage de lait de vache à croûte lavée,
|
Fromagerie Médard
|
Le 14 Arpents
|
Fromage de lait de vache à croûte lavée,
|
Fromagerie Médard
|
Le Chèvre-Vache
|
Classe ouverte
SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Source : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]
