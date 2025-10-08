Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux - Le ministre Donald Martel annonce les grandes orientations pour la prochaine décennie

DRUMMONDVILLE, QC, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Alors que se tient la 15e assemblée annuelle des partenaires de la Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, est fier d'annoncer les grandes orientations qui guideront la Stratégie au cours des dix prochaines années.

Réunis à Drummondville autour du thème « Ensemble pour l'avenir : les 15 ans de la Stratégie », des dizaines d'organisations partenaires en provenance du secteur bioalimentaire ainsi que des milieux de la santé publique et de la santé et du bien-être animal ont pris part à cet événement.

Trois objectifs stratégiques pour 2035

Trois grands objectifs stratégiques sont mis de l'avant pour la prochaine décennie en vue de protéger la santé et le bien-être des animaux, soit :

La communication , pour renforcer la diffusion et le partage d'information;

, pour renforcer la diffusion et le partage d'information; Le partenariat , pour participer à des initiatives collectives visant à mieux gérer les risques sanitaires entre les acteurs des différents secteurs;

, pour participer à des initiatives collectives visant à mieux gérer les risques sanitaires entre les acteurs des différents secteurs; L'innovation, pour stimuler l'émergence de nouvelles approches et de solutions novatrices et durables.

Ces objectifs permettent d'entamer une nouvelle décennie pour la Stratégie, sous un nouveau slogan : « Tous engagés pour la santé et le bien-être des animaux ».

Prix Coup de chapeau

L'événement a aussi été l'occasion de faire le bilan du tout premier prix Coup de chapeau, remis en 2014 à l'Équipe québécoise de santé porcine pour la mise en œuvre de la stratégie de contrôle d'une maladie d'importance pour le secteur porcin. Les retombées positives de cette initiative demeurent marquantes 11 ans plus tard.

La journée a culminé avec la remise du prix Coup de chapeau 2025, décerné au Centre d'expertise et de recherche clinique en santé et bien-être animal de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal pour la création d'outils de surveillance et de diagnostic relatifs à la santé des insectes d'élevage. Ce projet se distingue par son caractère hautement novateur et sa contribution à l'émergence d'un champ inédit en santé animale.

Citations

« Depuis 15 ans, la Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux est un modèle unique de mobilisation et de concertation. Grâce à l'engagement de plus de 90 partenaires, nous avons démontré qu'en unissant nos forces, il est possible de relever des défis complexes. Avec les nouvelles orientations que nous lançons aujourd'hui, nous posons des bases solides pour la prochaine décennie. Ce sont ces actions concertées qui nous permettront de protéger la santé et le bien-être des animaux. Je suis convaincu qu'ensemble, nous saurons poursuivre ce travail essentiel. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Les nouvelles orientations de la Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux sont porteuses : elles témoignent de la force de la collaboration entre tous les acteurs du milieu. En travaillant ensemble, nous protégeons la santé animale, nous renforçons la résilience de notre secteur et nous contribuons à la qualité de vie de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. L'annonce d'aujourd'hui réaffirme notre volonté de bâtir l'avenir en misant sur l'innovation, le partenariat et une communication toujours plus ouverte. »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville et adjointe gouvernementale du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants

Lancée en 2010 par le gouvernement du Québec, la Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux s'inscrit dans l'approche Une seule santé , qui reconnaît l'interconnexion entre la santé des animaux, des humains et des écosystèmes.

, qui reconnaît l'interconnexion entre la santé des animaux, des humains et des écosystèmes. L'approche Une seule santé , qui vise à trouver des solutions durables à des enjeux complexes et interconnectés, sera de nouveau préconisée, en cohérence avec les orientations de la Politique bioalimentaire 2025-2035 - Nourrir nos ambitions , dont la Stratégie constitue un maillon essentiel.

, qui vise à trouver des solutions durables à des enjeux complexes et interconnectés, sera de nouveau préconisée, en cohérence avec les orientations de la Politique bioalimentaire 2025-2035 - , dont la Stratégie constitue un maillon essentiel. Avec plus de 90 organisations partenaires, elle a favorisé 15 années d'actions concertées fondées sur la collaboration, l'innovation et la responsabilité partagée, contribuant ainsi à la santé publique et à la vitalité du secteur bioalimentaire.

