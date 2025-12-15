QUÉBEC, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec renforce le statut de pôle complémentaire en intelligence artificielle (IA) de la Capitale-Nationale en soutenant à la fois le développement de projets innovants et la création d'un comité régional consacré à l'avancement de l'IA. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de favoriser un écosystème plus cohésif et performant et de permettre aux entreprises de s'adapter aux nouvelles réalités technologiques pour demeurer compétitives.

Ces annonces ont été faites aujourd'hui par le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard.

Dans ce contexte, une somme de 4 348 000 $ est accordée au programme d'aide financière aux entreprises de Scale AI, la grappe pancanadienne en IA. Une enveloppe de 252 000 $ est également attribuée à Québec International (QI), qui accompagnera Scale AI dans la sélection des projets à financer dans la région et mènera des activités de promotion. L'organisme QI est aussi mandaté pour mettre sur pied un comité régional qui aura comme objectif de formuler des recommandations permettant de renforcer l'expertise locale et la position de la région afin qu'elle soit complémentaire de ce qui se fait déjà ailleurs au Québec.

Les enveloppes accordées à Scale AI et à QI découlent du Plan québécois des infrastructures 2025-2035. Ce plan prévoit un montant global de 9 M$ pour réaliser les objectifs du Plan d'action de la Zone économique métropolitaine (ZEM) de la région de Québec et ainsi stimuler le développement économique, l'innovation et la collaboration au sein de la région.

Les projets innovants en AI retenus dans le cadre de l'entente avec Scale AI devront répondre à des enjeux identifiés dans le plan d'action de la ZEM et concerner prioritairement des entreprises fournisseuses et receveuses d'IA situées exclusivement sur son territoire.

Création d'un comité régional

Quant au comité régional, placé sous la responsabilité de QI en vertu de sa mission d'agence de développement économique pour la région de Québec, il aura pour but de formuler des recommandations permettant de consolider le statut de chef de file en matière d'IA de la région et d'accélérer la transformation des secteurs clés par l'utilisation de l'IA. Différents acteurs clés du domaine seront ainsi sollicités pour contribuer aux travaux du comité, dont les recommandations sont attendues en février 2026.

Citations :

« La région de la Capitale-Nationale est un joueur important de l'intelligence artificielle consacrée au service public et industriel, à la formation et à l'innovation durable. Elle dispose d'un écosystème agile, collaboratif et axé sur des applications concrètes de l'IA lui permettant de devenir un joueur important et complémentaire de ce qui se fait déjà au Québec. Les annonces d'aujourd'hui y contribueront grandement. Je remercie Scale AI et Québec international et je leur souhaite le meilleur des succès dans ces mandats stimulants! »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le Québec est un leader mondial en matière d'IA. Notre gouvernement souhaite renforcer cette position en appuyant des initiatives porteuses, comme celles annoncées aujourd'hui, en collaboration avec nos partenaires. La Capitale-Nationale peut, et doit, prendre sa place dans ce secteur d'avenir. Au final, c'est tout le Québec qui profitera de l'expertise bâtie dans la région. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« Québec International souhaite remercier le gouvernement du Québec pour sa confiance et se réjouit de contribuer aux travaux de la ZEM depuis sa création. Grâce à un écosystème technologique riche où entreprises innovantes, centres de recherche et établissements d'enseignement possèdent une expertise de pointe, la région de Québec pourra consolider son statut de leader en intelligence artificielle avec ces deux mandats. Nous avons hâte d'entamer les travaux. »

Carl Viel, président-directeur général de Québec International

« Cet investissement du gouvernement du Québec représente un levier déterminant pour accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle au sein des entreprises de la Capitale-Nationale. Grâce à ce soutien, Scale AI financera des projets innovants qui répondent directement aux priorités économiques de la région. En misant sur une adoption plus large de l'IA, nous contribuons non seulement à transformer le potentiel de l'IA en retombées concrètes pour les organisations et pour l'économie québécoise, mais aussi à soutenir des fournisseurs locaux de solutions et de produits d'IA qui pourront grandir et devenir des entreprises phares du secteur, ici même au Québec. »

Julien Billot, directeur général, Scale AI

Faits saillants :

Québec International (QI) a pour mission de contribuer activement au développement économique de la région métropolitaine de Québec et de promouvoir son rayonnement national et international. À titre d'agence de développement économique régionale, elle favorise la croissance des entreprises, soutient les secteurs de force et attire dans la région talents et investissements.

Scale AI est la grappe d'IA du Canada . Scale AI joue un rôle central comme principale force unificatrice de l'écosystème canadien de l'IA. En tant que pôle d'investissement et d'innovation, elle accélère l'adoption et l'intégration rapides de l'IA dans l'économie canadienne tout en contribuant au développement d'un écosystème d'IA de classe mondiale. Scale AI rassemble plus de 500 partenaires industriels, instituts de recherche et autres acteurs clés en IA. Elle offre un soutien stratégique et financier aux entreprises qui implantent des applications concrètes en IA visant à encourager l'émergence de futurs fleurons du secteur et à faciliter le développement d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. De plus, Scale AI est à l'origine de ALL IN, le plus grand événement d'IA au Canada , qui permet aux acteurs canadiens de démontrer leur expertise en IA devant un public international venu des quatre coins du monde.

Lien connexe :

Québec.ca

Réseaux sociaux :

Secrétariat à la Capitale-Nationale

https://www.facebook.com/profile.php?id=61560523965615

https://www.linkedin.com/company/secr%C3%A9tariat-%C3%A0-la-capitale-nationale/

Source : Naomy Martin Attachée de presse Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 5700, 4e Avenue Ouest Québec (Québec) G1H 6R1 Cell. : 367 977-7465 [email protected] Information : Relations médias Ministère des Ressources naturelles et des Forêts Tél. : 418 521-3875 [email protected]

SOURCE Secrétariat à la Capitale-Nationale