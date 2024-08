Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec octroie plus de 53 000 $ à l'Expo agricole de Portneuf

QUÉBEC, le 9 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder une aide financière de 53 124 $ à l'Expo agricole de Portneuf, qui se déroule du 9 au 11 août.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, l'ont annoncé aujourd'hui.

L'Expo agricole de Portneuf est un événement festif et rassembleur pour toute la famille. Grâce à ses activités éducatives mettant en vedette le secteur agricole, la 41e édition de l'exposition promet d'être inoubliable pour toutes les personnes participantes. Fermette, exposition de machineries agricoles, zone de jeux pour les enfants, tirs de tracteurs et autres activités sont au rendez-vous pour divertir les jeunes et moins jeunes.

« L'Expo agricole de Portneuf est une vitrine exceptionnelle pour faire briller le travail et la passion de nos producteurs et productrices. Son caractère rassembleur permet de rapprocher les visiteurs de ceux et celles qui nous nourrissent tous les jours. Quelle belle occasion de faire le plein de découvertes et d'encourager les agriculteurs de la région! Je vous invite à y prendre part en grand nombre! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Les événements font partie intégrante de notre offre touristique, qui en séduit plus d'un et incite à séjourner dans nos régions chaque été. C'est avec fierté que notre gouvernement soutient l'Expo agricole de Portneuf, qui rejoint autant la population locale que les touristes. J'invite chaleureusement les visiteurs à participer aux différentes activités et à profiter de ce moment pour explorer la région! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'agriculture a occupé une grande place dans la vie de plusieurs générations de Québécois et de Québécoises. Cultiver la terre et élever des animaux est toujours un mode de vie qui fait la fierté d'un grand nombre de nos concitoyens et concitoyennes. Cette exposition agricole est un événement qui s'est taillé une place de choix dans le cœur des gens de Portneuf et de toute la région de la Capitale-Nationale. Je vous invite à aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui contribuent à nourrir le Québec. Nul doute que, lors de ce week-end très attendu, les nombreux participants et visiteurs seront accueillis chaleureusement chez nous. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Chaque année, l'Expo agricole invite les familles à venir profiter de la saison estivale dans la ville de Saint-Marc-des-Carrières. L'événement stimule incontestablement l'économie et le tourisme dans notre région! J'encourage la population à saisir cette occasion pour aller à la rencontre du secteur agricole et en apprendre davantage tout en se divertissant grâce aux spectacles et aux multiples activités offertes. »

Vincent Caron, député de Portneuf

Faits saillants

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie 36 124 $ dans le cadre du Programme d'appui aux expositions agricoles 2021-2024.

Dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, le ministère du Tourisme accorde 12 000 $ à l'Expo agricole de Portneuf .

. Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide financière de 5 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

