Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec octroie 476 000 $ aux Grands Feux Loto-Québec

QUÉBEC, le 29 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 476 000 $ aux Grands Feux Loto-Québec qui se dérouleront sur les deux rives du fleuve Saint-Laurent, à Québec et à Lévis, du 1er au 24 août. Le député de Portneuf et adjoint gouvernemental à la ministre du Tourisme, M. Vincent Caron, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx.

Les Grands Feux Loto-Québec, qui en sont à leur 28e édition, se tiendront les mardis et jeudis, du 1er au 22 août 2024. Une grande finale aura également lieu le samedi 24 août. L'événement consiste en des prestations musicales et pyrotechniques gratuites et de grande ampleur, exploitant notamment une zone de tir à partir d'une barge ancrée au centre du fleuve Saint-Laurent entre les villes de Québec et de Lévis.

Les spectacles thématiques font appel à diverses technologies mettant en valeur le fleuve Saint-Laurent et la destination de Québec à travers le temps. Elle vise à éblouir et à émouvoir les clientèles touristiques, excursionnistes et résidentes dans un contexte festif et interactif. Lors de chacun des huit feux, des spectacles musicaux mettant en vedette des artistes locaux sont prévus avant leur lancement sur les principaux sites accessibles au public que sont la place des Canotiers, le quai 22 à Québec et le quai Paquet à Lévis. Une animation familiale est également prévue.

Citations :

« Encore une fois cette année, notre gouvernement est fier de soutenir la programmation des Grands Feux Loto-Québec qui mettent en lumière la beauté naturelle et l'effervescence culturelle de la région. Je suis certain que les spectacles pyrotechniques en mettront plein la vue aux habitués comme aux visiteurs de passage, et que les prestations musicales feront le bonheur des familles rassemblées au bord du Saint-Laurent. Il s'agit définitivement d'un incontournable de l'été. Il fait bon vivre dans la Capitale-Nationale! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir les Grands Feux Loto-Québec, qui, avec une programmation riche et colorée, permettent aux visiteurs de vivre une expérience unique. Cet événement original participe à l'attractivité du Québec en tant que destination d'événements d'envergure. Je lève mon chapeau au comité organisateur qui a su mettre sur pied un rendez-vous de qualité, mettant en lumière tout le dynamisme et le savoir-faire des artisans de notre industrie événementielle. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les festivals et les événements permettent à notre destination de se distinguer grâce à une offre touristique diversifiée. Quelle fierté pour le gouvernement de soutenir la présentation des Grands Feux Loto-Québec qui favorisent le rayonnement de la Capitale-Nationale et qui génèrent d'importantes retombées économiques locales! J'invite chaleureusement les visiteurs qui y prendront part à profiter pleinement de leur séjour dans la région pour découvrir les attraits et les activités qui l'animent en cette saison. »

Vincent Caron, député de Portneuf et adjoint gouvernemental à la ministre du Tourisme

Faits saillants :

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde 300 000 $ à l'événement dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR).

Le ministère du Tourisme accorde 176 000 $ à l'événement dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

