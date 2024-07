Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec alloue plus de 90 000 $ à International Bromont

QUÉBEC, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 93 000 $ à l'International Bromont, qui se déroule jusqu'au 4 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

L'International Bromont est un incontournable pour une centaine d'athlètes équestres d'ici et d'ailleurs. Cette compétition attire chaque année les amateurs de sport équestre à Bromont, où ils peuvent encourager les cavaliers lors des épreuves et découvrir la région de l'Estrie, qui regorge d'attraits pour tous les goûts.

Citations

« J'invite chaleureusement les participants et leur entourage à profiter pleinement de l'événement lors de leur passage dans la région. Cette grande compétition contribue au rayonnement du Québec en faisant de la province une destination touristique par excellence et en soutenant la vitalité économique de Bromont. Bonne compétition à tous les cavaliers et cavalières! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Brome-Missisquoi offre des paysages à couper le souffle, et je suis ravie que des cavaliers d'exception puissent compétitionner dans notre magnifique région. L'International Bromont rassemble chaque année les meilleurs cavaliers d'ici et d'ailleurs lors d'un spectacle équestre unique qui fait le bonheur des amateurs de chevaux et de courses. Je souhaite le meilleur des succès aux athlètes et j'invite toute la population à venir les encourager . »

Isabelle Charest, ministre du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : Consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale. Favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique doivent désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et peuvent dorénavant bénéficier d'ententes biennales.

