Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 65 000 $ à la Traversée internationale du lac St-Jean

QUÉBEC, le 20 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier d'offrir une aide financière de 64 000 $ à la Traversée internationale du lac St-Jean. Cet événement se déroule jusqu'au 28 juillet 2024.

L'annonce a été faite aujourd'hui par la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest.

Cette année, la Traversée internationale du lac St-Jean célèbre sa 70e édition en associant sport et spectacles de musique. Cette compétition de nage libre est un événement marquant pour les athlètes, qui parcourent près de 32 km entre Péribonka et Roberval à la nage. Une foule de spectacles en plein air et d'activités, comme le souper dans les rues, les courses, les feux d'artifice ou les vitrines en fête à découvrir, auront lieu pour divertir les jeunes et les moins jeunes pendant plus d'une semaine de festivités.

Citations :

« Au travers des 70 années d'existence de la traversée, l'événement a su attirer des nageuses et des nageurs de chez nous, mais également des athlètes venus des quatre coins du monde pour compétitionner! Ce grand événement fait rayonner le Québec et favorise l'image prometteuse de notre province comme destination de choix. Cette compétition contribue à la vitalité économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et à son développement touristique. J'encourage vivement les participants et leur entourage à profiter de leur séjour pour se laisser émerveiller par les multiples richesses de la région! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La Traversée internationale du lac St-Jean est une des épreuves les plus exigeantes pour les nageurs, et elle exige des athlètes une préparation et une détermination hors du commun. Je félicite d'avance tous les participants, qui sont de véritables modèles pour notre jeunesse. J'invite toute la population à venir les encourager! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Quelle fierté de voir notre petit coin du Québec resplendir grâce aux efforts des acteurs de nos industries événementielle, culturelle et sportive! Chaque année, ce sont des milliers de visiteuses et de visiteurs qui se joignent à la population de Roberval pour encourager les nageuses et les nageurs qui s'élancent dans le lac Saint-Jean avec motivation et persévérance. Cet événement contribue à faire de notre région une destination à découvrir. Bonne compétition! »

Nancy Guillemette, députée de Roberval et whip adjointe du gouvernement

Faits saillants :

Une aide financière de 39 000 $ est octroyée par le ministère du Tourisme dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

octroyée par le ministère du Tourisme dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Une aide financière de 25 000 $ est octroyée par le ministère de l'Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

