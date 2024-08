Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 240 000 $ à Cigale

QUÉBEC, le 9 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier d'offrir une aide financière de 239 000 $ au festival Cigale, ayant lieu à Québec jusqu'au 11 août 2024.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

À l'occasion de cet événement, une quinzaine d'artistes se rassembleront à la Baie de Beauport et à l'Agora du Port de Québec pendant trois jours de festivités dans une atmosphère estivale et joviale. Les personnes participantes pourront s'y divertir les deux pieds dans le sable, et savourer des mets de restaurateurs et de camions de rue en assistant aux différentes représentations.

« Le festival Cigale est une occasion incroyable pour les visiteurs de profiter de la saison estivale dans la ville de Québec. L'attractivité de nos événements contribue à positionner le Québec comme destination touristique par excellence. J'invite chaleureusement la population et les touristes à prendre part aux festivités, et à se laisser émerveiller par le charme de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Notre gouvernement est fier de soutenir ce festival, à la signature distinctive, qui contribue à l'économie et au rayonnement de la région. Déjà, à sa 3e édition, Cigale s'impose dans le paysage événementiel de la capitale et prend de l'expansion. Sa recette estivale gagnante : des prestations musicales de qualité, de la cuisine ensoleillée, la plage et de la bonne compagnie. Profitez-en en grand nombre! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Le ministère du Tourisme accorde 159 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide de 80 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

