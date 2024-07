Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 600 000 $ au Festival International Nuits d'Afrique

QUÉBEC, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 607 120 $ au Festival international Nuits d'Afrique, qui se déroule à Montréal jusqu'au 21 juillet. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Au cœur du Quartier des spectacles, le Festival International Nuits d'Afrique propose un rendez-vous avec les cultures de l'Afrique, des Antilles et de l'Amérique latine. Il offre également la possibilité d'assister à des spectacles dans 6 salles de la grande métropole ainsi qu'à l'extérieur. Le programme compte plus de 700 artistes provenant d'une trentaine de pays.

Citations

« C'est un réel plaisir de soutenir le Festival International Nuits d'Afrique, une célébration qui promeut les échanges culturels et nous fait découvrir les musiques du monde. Je félicite l'organisation du Festival pour cet événement qui rassemble tant d'artistes talentueux et qui enrichit notre paysage culturel. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Festival international Nuits d'Afrique fait rayonner Montréal comme métropole culturelle et dynamique. Chaque année, il est l'occasion pour les amateurs de musique du monde de se réunir en grand nombre et de célébrer les différentes cultures. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La saison estivale est le moment par excellence pour se rassembler en famille ou entre amis et se divertir. Le Festival international Nuits d'Afrique est l'un de ces événements qui contribuent à l'effervescence de la métropole, et je suis heureuse que notre gouvernement s'y associe. Vitrine incomparable sur la culture africaine, ce festival sert de tremplin à plusieurs de nos artistes et bonifie l'offre touristique estivale de Montréal. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, attribue à Productions Nuits d'Afrique une somme annuelle de 188 900 $ dans le cadre du programme Soutien à la mission - Diffuseur et événements nationaux et internationaux. L'organisme a également obtenu une bonification de 67 220 $ couvrant 2 exercices financiers provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, attribue à Productions Nuits d'Afrique une somme annuelle de 188 900 $ dans le cadre du programme Soutien à la mission - Diffuseur et événements nationaux et internationaux. L'organisme a également obtenu une bonification de 67 220 $ couvrant 2 exercices financiers provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel. Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival en lui accordant une somme de 185 000 $ provenant des Fonds signature métropole.

Le ministère du Tourisme lui attribue 166 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Conseil des arts et des lettres du Québec

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Facebook X LinkedIn

Ministère du Tourisme

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Sources : Amelia Benattia, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 514 294-2806, [email protected]; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 691-5650; Thomas Bélanger, Conseiller politique, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 418-931-8013, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]