Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 450 000 $ au Festivent de Lévis

QUÉBEC, le 31 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 451 000 $ au Festivent de Lévis, qui se déroulera jusqu'au 4 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Entre les spectacles en plein air, la grande variété d'activités offertes et les envolées de montgolfières, le Festivent de Lévis est un festival familial à ne pas manquer dans la région. Depuis plus de 40 ans, cet événement incontournable de la saison estivale rassemble, dans une ambiance chaleureuse et festive, les participantes et les participants en quête de divertissement et de bons moments à partager avec leurs proches.

Citations :

« Quelle fierté de voir des événements attractifs comme le Festivent de Lévis se perpétuer et ravir un public de tous âges, d'une année à l'autre! Ce grand événement culturel et festif contribue au rayonnement de la région et, incidemment, à sa vitalité économique et culturelle, en plus de favoriser la reconnaissance du Québec comme une destination touristique de choix pour la saison estivale. J'encourage vivement les touristes d'ici et d'ailleurs à profiter pleinement de leur séjour à Lévis en visitant la région de Chaudière-Appalaches et ses attraits les plus fascinants pour créer encore plus de souvenirs! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festivent de Lévis est un incontournable pour les familles durant les vacances estivales. Il constitue une occasion privilégiée pour le rayonnement de Lévis et de sa population. J'invite chaleureusement les festivaliers et les festivalières à profiter de ce moment pour découvrir notre ville, qui recèle de surprises, et pour se laisser charmer par les nombreuses merveilles de la région. »

Martine Biron, députée des Chutes-de-la-Chaudière, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 379 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide de 72 000 $ dans le cadre de son Programme d'appui aux actions régionales.

Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière