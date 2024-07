Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 40 000 $ au Festival de Cirque des îles

QUÉBEC, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier d'allouer une aide financière de 43 000 $ au Festival de Cirque des îles, lequel se déroule à Cap-aux-Meules jusqu'au 24 juillet.

L'annonce a été communiquée aujourd'hui par la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest.

Le Festival de Cirque des Îles promeut chaque année l'art du cirque auprès du public de tout âge lors d'une semaine aux Îles-de-la-Madeleine. Les athlètes de cirque amateurs et professionnels en émerveilleront plus d'un et plus d'une lors des multiples animations et spectacles organisés.

Citations

« Chaque année, les touristes se rendent aux Îles-de-la-Madeleine pour s'émerveiller et découvrir toutes les richesses que la région a à leur offrir. Ce sont des événements comme le Festival de Cirque des îles qui ajoutent de la magie à leur séjour. Cet événement culturel participe ainsi à l'attraction de Cap-aux-Meules, et à son développement économique et touristique. Bon festival! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival de Cirque des Îles est une véritable célébration de l'art du cirque, offrant une incroyable expérience à tous les spectateurs et spectatrices y assistant. C'est un événement qui met brillamment en lumière le talent de nos artistes, dans un cadre unique en son genre aux Îles-de-la-Madeleine. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Cet événement met en lumière les artistes circassiens professionnels et en devenir. Il offre la chance aux élèves de l'école de performer devant le public et de faire leurs premiers pas dans ce monde merveilleux. De plus, le Festival donne une raison supplémentaire aux touristes de visiter ce coin de pays majestueux, et à la population d'y retourner. Ainsi, il contribue à dynamiser l'archipel, et je m'en réjouis! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est pleine de richesses et rayonne, notamment, grâce aux actrices et acteurs de son industrie événementielle, lesquels diversifient l'offre touristique et dynamisent les villes comme Cap-aux-Meules durant la saison estivale. J'invite chaleureusement les visiteuses et les visiteurs à faire un tour au Festival de Cirque des îles! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde 23 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Rappelons qu'une somme de 20 000 $ a été accordée au Festival dans le cadre de l'Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité des Îles-de-la-Madeleine, à laquelle participent le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine et les Caisses Desjardins des Îles, en collaboration avec Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine.

