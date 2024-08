Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 40 000 $ au Concours complet CCI-S

QUÉBEC, le 16 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 42 000 $ au Concours complet CCI-S et le défi par équipe, qui se déroulent à Bromont jusqu'au 18 août 2024.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Concours complet CCI-S est un incontournable pour les cavaliers et pour les amateurs de sport équestre chaque année. En 2024, les concours complets de Bromont, dont ces épreuves font partie, sont les seuls reconnus par la Fédération équestre internationale se déroulant au Canada. Cet événement sportif attire de nombreux athlètes et leur donne l'occasion de rivaliser lors de multiples épreuves.

« Le Concours complet CCI-S est un événement important pour les athlètes et enthousiasmant pour les amateurs de ce sport de passage à Bromont pour l'occasion. Je suis heureuse que le gouvernement soutienne cette compétition de grande envergure, laquelle fait rayonner ce sport et le Québec à l'international. J'invite les visiteurs d'ici et d'ailleurs à prolonger leur séjour pour profiter des richesses et des nombreux attraits des Cantons-de-l'Est. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Concours complet CCI-S et le défi par équipe incarnent l'engagement et la passion des athlètes équestres pour leur discipline. La persévérance, l'endurance et la précision sont des qualités exceptionnelles qui définissent les sports équestres. Notre gouvernement est fier de soutenir cet événement majeur dans la ville de Bromont. Je souhaite bonne chance à tous les participants et participantes, et aussi une excellente compétition! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Le ministère du Tourisme accorde 23 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Éducation accorde 19 000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

