Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,8 M$ au Festival d'été de Québec

QUÉBEC, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est ravi de soutenir le Festival d'été de Québec, qui se déroule du 4 au 14 juillet, avec une aide financière de 1 850 000 $.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pendant 11 jours de festivités et de spectacles, le Festival d'été de Québec propose aux participantes et aux participants une programmation énergique d'une vaste variété de styles musicaux. Les milliers de festivalières et festivaliers peuvent profiter de la venue des artistes de tous les horizons pour se divertir lors de leur séjour dans la ville de Québec.

Citations :

« Quelle fierté pour le gouvernement de contribuer à la tenue du Festival d'été de Québec, cet événement culturel de vaste envergure et à résonance internationale! Reconnu comme l'un des plus grands festivals en Amérique du Nord, le Festival d'été de Québec fait partie des événements qui favorisent le rayonnement de la province en tant que destination touristique de premier choix. J'invite chaleureusement les visiteuses et les visiteurs à découvrir la région et tout ce qui l'anime lors de leur séjour dans la ville de Québec. Bon festival! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Cette impressionnante série de spectacles qui nous revient pour une 56e fois témoigne bien de la grande effervescence culturelle qui anime la région. Notre festival attire chaque année des artistes dont la musique sait nous faire vivre des émotions fortes. Profitons encore cette année de cet événement incontournable ! Il fait bon vivre dans la Capitale-Nationale ! »

Jonatan Julien, ministre des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le Festival d'été de Québec marque le début de la saison estivale et anime les rues du Vieux-Québec. Il a réussi, au travers des années, à devenir une référence incontournable dans le monde événementiel du Québec, se forgeant même une place auprès des plus grands festivals de musique au pays. Encore une fois cette année, le FEQ est un rendez-vous à ne pas manquer! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme octroie, dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 1 000 000 $ au Festival d'été de Québec.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde une aide financière de 450 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival d'été de Québec une aide de 400 000 $ dans le cadre de son programme Aide aux événements culturels.

