Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 100 000 $ au Tour de l'Abitibi

QUÉBEC, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 100 000 $ au Tour de l'Abitibi, qui se déroule à Val-d'Or jusqu'au 21 juillet.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, l'ont fait connaître aujourd'hui.

Cette compétition de grande envergure est une épreuve exceptionnelle pour les cyclistes professionnels juniors. Durant cette course, les athlètes parcourent près de 700 km à travers les paysages de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Plus d'une centaine de cyclistes et leur entourage se rendent à Val-d'Or chaque année pour y participer.

Citations :

« Le cyclisme sur route demande beaucoup de courage, de volonté et de force brute dans ces épreuves d'endurance. Par leur détermination et leur persévérance, ces athlètes représentent d'excellents modèles et des ambassadeurs d'exception pour nos jeunes. Bon succès au Tour de l'Abitibi et merci aux membres de l'équipe organisatrice! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Ce grand événement sportif est une vitrine exceptionnelle pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. J'encourage les cyclistes et leur entourage à profiter de leur séjour pour découvrir la région et ses plus beaux attraits. Ce sont des événements comme celui-ci qui participent au développement économique et touristique de la région, tout en la faisant rayonner à l'échelle nationale et internationale! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis fier, en tant que député d'Abitibi-Est, du travail important des équipes événementielles ainsi que de leur volonté de participer à la vitalité économique de l'Abitibi et de promouvoir le sport dans notre région en organisant de grands événements comme le Tour de l'Abitibi. Félicitations et bonne course! »

Pierre Dufour, adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet développement économique régional) et député d'Abitibi-Est

Faits saillants :

Le ministère de l'Éducation accorde une aide de 72 000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Le ministère du Tourisme accorde 28 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

