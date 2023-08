Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde près de 62 000 $ à l'Exposition agricole de Portneuf

QUÉBEC, le 11 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 61 929 $ à l'Exposition agricole de Portneuf, qui se déroule à Saint-Marc-des-Carrières jusqu'au 13 août.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'Exposition agricole de Portneuf est devenue, au fil des ans, un événement incontournable dans la municipalité régionale du comté de Portneuf. Pour sa 40e édition, l'événement promet un programme varié s'adressant à un large public, allant de la fermette éducative aux jeux gonflables, en passant par les spectacles, la présence d'artisans et les jugements d'animaux, entre autres.

Citations :

« Les expositions agricoles sont à l'agenda estival des Québécoises et des Québécois depuis plusieurs années. En plus d'être devenues une tradition, elles sont surtout une belle occasion d'aller à la rencontre de nos productrices et producteurs passionnés. Savourer les produits d'ici, non seulement c'est un gage de fraîcheur et de qualité, mais en plus, c'est bon pour notre économie et notre environnement. À tous et à toutes, bonne visite! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Les festivals et les événements sont de ce fait des occasions idéales. Votre gouvernement est fier de s'associer à l'Exposition agricole de Portneuf, qui génère des retombées touristiques et économiques importantes pour la région. Elle dynamise notre industrie agroalimentaire et met en lumière le savoir-faire de nos producteurs. J'invite le public à venir en grand nombre encourager les artisans sur place. N'hésitez pas à prolonger votre séjour dans les environs pour visiter les nombreux attraits proposés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Dans Portneuf, nous sommes tellement fiers de notre terroir, de notre savoir-faire agricole, de nos produits locaux. L'Exposition agricole de Portneuf, c'est une vitrine exceptionnelle de ce qui se fait de mieux chez nous, et ce, depuis près de 40 ans. J'invite toutes les Portneuvoises et tous les Portneuvois, les familles et les visiteurs venus d'ailleurs à participer en grand nombre à ce rassemblement festif unique dans la région. Cette année encore, ce sera avec grand plaisir que je ferai partie des milliers de visiteurs qui déambuleront sur le site! »

Vincent Caron, député de Portneuf

« Les expositions agricoles insufflent dynamisme et effervescence à nos régions, en plus d'offrir aux citoyens une occasion unique de découvrir ou de redécouvrir les dessous de la production alimentaire. L'Expo agricole de Portneuf stimule l'économie régionale en encourageant les entreprises d'ici et en attirant des visiteurs locaux et d'ailleurs. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation alloue une somme de 44 929 $ dans le cadre de son Programme d'appui aux expositions agricoles 2021-2024.

Le ministère du Tourisme accorde 12 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide de 5 000 $ dans le cadre de son programme de soutien aux activités de la région.

