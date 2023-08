Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde près de 130 000 $ au Festival musique du bout du monde

QUÉBEC, le 10 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 129 850 $ au Festival musique du bout du monde, qui se déroule à Gaspé jusqu'au 13 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival musique du bout du monde célèbre depuis presque vingt ans la diversité culturelle à travers la musique et les arts de la rue. Chaque année, des milliers de festivaliers découvrent de nouvelles sonorités musicales dans une ambiance festive.

Citations

« Les événements permettent à notre destination de se distinguer grâce à une offre culturelle et touristique de qualité. Notre gouvernement est fier de s'associer au succès du Festival musique du bout du monde, qui stimule l'économie de la Gaspésie, dynamise son industrie événementielle et met en valeur les beautés de la région. À travers un programme diversifié, il procure la chance de passer des moments inoubliables. J'invite le public à venir en grand nombre se divertir et profiter de l'accueil chaleureux de la population gaspésienne. Bonnes festivités! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival musique du bout du monde invite le public à célébrer la diversité et le talent des artistes d'ici et d'ailleurs. Il propose un tour du globe en chanson au cœur des paysages majestueux de la Gaspésie. Par son atmosphère chaleureuse, ses spectacles excitants et son riche métissage culturel, il promet des moments inoubliables. Je félicite le comité organisateur, qui offre chaque année de belles surprises. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Le Festival musique du bout du monde figure parmi les rendez-vous qui font la renommée de la Gaspésie. Je suis heureux que le gouvernement du Québec lui apporte son soutien. Depuis vingt ans déjà, cet événement favorise la diversité culturelle à travers la musique et permet à nos artistes émergents de se faire connaître. J'invite les visiteurs à explorer les nombreux attraits de notre belle région. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 75 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relavant du ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 54 850 $ issue du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected]; Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, Tél. : 819 598-2072, Courriel : [email protected]; Renseignements : Gary Lawrence, Conseiller en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Courriel : [email protected]; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture, et des Communications, Tél. : 418 380-2388