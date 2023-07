Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde près de 125 000 $ au festival La Noce

QUÉBEC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 124 000 $ au festival La Noce, qui se déroule à Saguenay jusqu'au 8 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 2017, La Noce contribue à faire rayonner le paysage culturel et événementiel de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avec son programme riche et diversifié, ce festival fait la renommée du Québec en accueillant chaque année des milliers de participants, dont des artistes de renom et de la relève venus de partout au Québec.

Citations :

« En accueillant chaque année des milliers de personnes à travers le monde, les festivals contribuent énormément à faire du Québec une destination touristique d'importance. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de s'associer au succès de La Noce, qui permet à de nombreux visiteurs de passer d'agréables moments au Québec, en plus de générer des retombées touristiques et économiques importantes pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et ses environs. Bravo aux organisateurs! Ils travaillent fort pour présenter un événement de qualité. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Ce festival se démarque par son dynamisme et son côté résolument convivial. Pour ses noces de bois, l'événement propose une expérience originale aux amateurs de musique. J'invite tous les Québécois à venir profiter de son programme riche et diversifié, qui permet aux festivaliers de découvrir ou de redécouvrir des artistes de renom et de la relève, dans un cadre complètement éclaté au cœur de la belle région du Saguenay. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Très attendu au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le festival La Noce fait rayonner notre industrie touristique, en plus de mettre en lumière le talent de nos artistes. Je me réjouis de l'appui de notre gouvernement à cet événement, qui fait vibrer la ville de Saguenay depuis 2017. J'invite les visiteurs à profiter de moments inédits pour s'amuser et faire de belles rencontres musicales. Je souhaite également qu'ils découvrent l'accueil chaleureux des habitants et qu'ils participent au dynamisme économique de la région en encourageant ses commerçants. Bon séjour à tous! »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 74 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie aux promoteurs un montant de 50 000 $ provenant du Programme d'aide aux événements culturels.

