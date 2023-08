Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde près de 100 000 $ à l'Exposition agricole d'Ayer's Cliff

QUÉBEC, le 24 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 97 428 $ à l'Exposition agricole d'Ayer's Cliff, qui se déroule du 24 au 27 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis plus de 175 ans, cet événement attire environ 25 000 visiteurs chaque année. Il propose un large éventail d'activités, comme des concours de bétail, des spectacles équestres, des expositions d'artisans locaux ainsi qu'une programmation pour toute la famille (manèges, courses de chevaux, balades en tracteurs, spectacles musicaux et démonstrations culturelles).

Citations :

« Au Québec, les festivals et événements permettent aux communautés de se réunir et de célébrer ensemble ce qui fait la spécificité de leur région, de souligner leur histoire commune et de mettre en valeur leur patrimoine culturel, industriel ou agricole. Cet événement permet de soutenir la prospérité des communautés locales, de se retrouver dans une ambiance festive, de partager des connaissances et de préparer la prochaine génération de fermiers et d'agriculteurs. J'en profite pour saluer le professionnalisme des organisateurs et pour remercier les nombreux bénévoles, sans qui la tenue d'un tel événement serait impossible. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« En plus d'être devenues une tradition au Québec, les foires agricoles sont une belle occasion d'aller à la rencontre de nos productrices et producteurs passionnés. Celle d'Ayer's Cliff n'y fait pas exception, étant l'une des plus anciennes du Québec! L'appui de votre gouvernement à cet événement contribue à la vitalité économique de nos régions. À tous et à toutes, bonne visite! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Cette foire agricole, l'une des plus anciennes du Québec, nous permet de célébrer notre histoire commune en rappelant l'importance traditionnelle de ce secteur pour l'économie du Québec. Elle permet aussi de mettre en lumière la valeur de l'agriculture, de l'horticulture et de l'artisanat locaux et de rassembler les exposants, les familles et les travailleurs du milieu pour rendre hommage à la vitalité des communautés agricoles et rurales. »

Gilles Bélanger, député d'Orford

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 30 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie 67 428 $ par l'entremise du Programme d'appui aux expositions agricoles 2021-2024.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Facebook Twitter YouTube LinkedIn

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation sur les médias sociaux :

Facebook Twitter Instagram LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources: Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, [email protected]; Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, www.mapaq.gouv.qc.ca