Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 615 000 $ au Festival international Nuits d'Afrique

QUÉBEC, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 617 120 $ au Festival international Nuits d'Afrique, qui se déroule à Montréal jusqu'au 25 juillet. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival international Nuits d'Afrique est un événement culturel parmi les plus attendus à Montréal. Pour sa 37e édition, il propose un voyage musical à travers un programme riche qui allie tradition ainsi que modernité et qui présente de nombreux concerts extérieurs et en salle mettant de l'avant le talent de centaines d'artistes en provenance d'ici et, notamment, d'Afrique, du Brésil, de Cuba, d'Inde, de Jamaïque et de France.

Citations

« Nuits d'Afrique favorise les rencontres et les échanges entre les cultures. Chaque année l'événement attire de très nombreux visiteurs et visiteuses qui désirent célébrer la richesse de notre société. C'est une belle occasion pour les festivalières et festivaliers de découvrir et d'apprécier la qualité et l'originalité de la musique du monde. Je salue le travail de l'organisation du Festival international Nuits d'Afrique qui, grâce à sa détermination et à sa vision, donne la chance aux artistes d'ici et d'ailleurs de montrer leur talent et d'exprimer leur créativité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Nuits d'Afrique contribue à faire de Montréal une métropole culturelle, dynamique et festive. Je salue le travail de l'équipe derrière le succès de cet événement qui anime la métropole et qui fait partie de son calendrier estival. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je suis heureuse que le gouvernement du Québec s'associe au Festival Nuits d'Afrique, qui ouvre une fenêtre sur la culture africaine et qui sert de tremplin à plusieurs de nos artistes. En accueillant des visiteurs d'ici et d'ailleurs, cet événement, qui met en valeur le Quartier des spectacles, fait rayonner la métropole comme destination touristique de choix et contribue à stimuler sa vitalité culturelle. Je souhaite que les festivaliers s'y rendent nombreux et qu'ils s'attardent à Montréal pour goûter à sa gastronomie, découvrir ses artisans et se divertir avec ses nombreux attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

