Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 50 000 $ au Festival à deux têtes

QUÉBEC, le 17 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 53 000 $ au Festival à deux têtes , qui se déroule à Sainte-Brigitte-de-Laval jusqu'au 20 août.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cette année, Sainte-Brigitte-de-Laval sera l'hôte d'un tout nouvel événement qui se déroulera dans divers lieux de la ville. Cet événement multidisciplinaire propose un programme éclectique offrant des spectacles musicaux et humoristiques ainsi que de nombreuses activités telles qu'une exposition de l'artiste visuel Martin Bureau, un atelier d'écriture et même un gala de lutte.

Citations

« C'est toujours excitant lorsqu'un nouveau festival est mis sur pied, tant pour le rayonnement qu'il permet à notre culture, mais aussi pour les moments inoubliables qu'il fait vivre aux visiteurs. Je me réjouis donc que le gouvernement apporte son soutien au Festival à deux têtes. Durant quatre jours, le rendez-vous est donné aux amateurs de musique, d'humour et d'art en général qui peuvent profiter des spectacles et de toutes les activités proposées. J'espère qu'ils seront nombreux cette année, et également aux éditions à venir. Je félicite l'organisation qui a réussi à créer ce festival et je les remercie pour leur audace. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Jamais le gouvernement du Québec n'a-t-il autant soutenu le développement culturel de Sainte-Brigitte-de Laval, je m'en fais une grande fierté! »

Jean-François Simard, député de Montmorency

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 30 000 $ en vertu du Programme de partenariat territorial des MRC de la Capitale-Nationale .

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 30 000 $ en vertu du . Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide de 23 000 $ dans le cadre de son Programme d'appui aux actions régionales .

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

