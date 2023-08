Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 40 000 $ aux Concerts aux îles du Bic

QUÉBEC, le 5 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer un montant de 41 600 $ au festival de musique de chambre Concerts aux îles du Bic, qui aura lieu jusqu'au 12 août.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 2002, cet événement regroupe des artistes professionnels et de la relève afin d'offrir des concerts uniques dans le cadre enchanteur du Bic et des environs, dans le Bas-Saint-Laurent. Seul festival de musique de chambre de l'Est-du-Québec, il a remporté de nombreux honneurs, dont sept prix Opus.

« Cette année encore, Concerts aux îles du Bic offre un programme éclatant, riche et diversifié, qui permet aux artistes de la relève de partager la scène avec des chambristes professionnels. Voici la preuve que la musique et l'art sont porteurs de messages qui rassemblent les gens! Je tiens à saluer l'engagement des organisateurs du festival ainsi qu'à les remercier de transmettre leur passion et de faire vivre les plus belles œuvres dans le cadre enchanteur du Bic. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Depuis les tout débuts de cet événement, la qualité de ses programmes et ses concerts attire autant les musiciens de haut calibre qu'un public averti. Il permet de stimuler la vitalité et le dynamisme artistique de la région, en plus de la faire rayonner partout au Québec. Je suis fière que notre gouvernement lui accorde son soutien, et je suis sûre que le festival contribuera, encore cette année, au développement social, culturel et touristique du Bas-Saint-Laurent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« De toutes les activités organisées au Québec durant l'été, les événements culturels occupent une place de choix dans le cœur des gens. Ce festival permet de les rassembler, mais aussi de mettre en valeur l'un des joyaux du Bas-Saint-Laurent : le Bic et ses environs. Je suis très heureuse que notre gouvernement appuie ce rendez-vous musical, qui encourage nos artistes tout en faisant briller les splendeurs de notre région. »

Maïté Blanchette Vézina, députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie une somme de 28 600 $ dans le cadre de son programme Soutien à la mission - Manifestations consacrées à une ou plusieurs disciplines. De plus, il a accordé une bonification de 25 000 $ de ce soutien, en 2022-2023, pour couvrir deux exercices financiers.

Le ministère du Tourisme attribue 13 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

