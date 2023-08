Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1 M$ au Festival musique et arts Osheaga

QUÉBEC, le 4 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 1 125 000 $ au Festival musique et arts Osheaga, qui se déroule à Montréal jusqu'au 6 août 2023.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival musique et arts Osheaga présente trois jours de concerts d'artistes de renom et émergents à l'Espace 67 du parc Jean-Drapeau. En plus de la musique, cet événement d'envergure propose au public de nombreuses activités et des installations d'œuvres d'art visuel.

Citations :

« Les milliers de participants qui convergent vers Montréal pour le Festival musique et arts Osheaga démontrent à quel point les événements de ce genre sont de véritables moteurs économiques pour le Québec. Ils contribuent à faire rayonner notre destination et à faire vivre une expérience inoubliable aux visiteurs. Je les invite à prolonger leur séjour afin de profiter des nombreux attraits de notre métropole! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Osheaga est un incontournable du calendrier des festivals de Montréal et il attirera à nouveau cette année des milliers de visiteurs d'ici et d'ailleurs au parc Jean-Drapeau. En plus de stimuler la vitalité culturelle et économique de notre métropole, ce grand événement musical la fait rayonner à l'international. Bon festival à tous! »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 1 000 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, qui soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival musique et arts Osheaga à hauteur de 125 000 $ par l'entremise du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected]; Rosalie Tremblay-Cloutier, Conseillère politique, Directrice des communications par intérim, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 438 777-3777; Renseignements : Gary Lawrence, Conseiller en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Courriel : [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Tél. : 418 691-2015, poste 83746