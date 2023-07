Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,8 M$ au Festival d'été de Québec

QUÉBEC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 1 863 000 $ au Festival d'été de Québec, qui se déroule jusqu'au 16 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival d'été de Québec est considéré comme l'un des plus grands festivals de musique en Amérique du Nord. Se déroulant en plein cœur de la ville, il rallie toutes les générations en accueillant des artistes de renom et de la relève, de tous les styles, qui soulèvent les passions. Cette 54e édition ne fait pas exception avec, encore une fois, des spectacles à grand déploiement et des représentations surprises, gratuites et inédites.

Citations :

« Événement phare de la saison estivale, le Festival d'été de Québec fait résolument partie de ces incontournables qui font briller la ville sur l'échiquier mondial des destinations de choix. En accueillant des milliers de festivaliers venus assister aux concerts de leurs artistes favoris, il met en lumière le talent de gens de plusieurs secteurs. C'est avec une immense fierté que notre gouvernement soutient ce rassemblement musical, qui génère des retombées touristiques et économiques importantes pour la Capitale-Nationale. J'invite d'ailleurs les visiteurs à s'approprier la région en découvrant ou redécouvrant ses nombreux attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Nous sommes fiers d'être partenaires du Festival d'été de Québec, qui fait une place prépondérante aux talents d'ici et qui propose un programme de calibre international, toujours à la hauteur des amateurs de musique. Cet événement rassembleur, vivement attendu, génère aussi une grande effervescence culturelle et bonifie la qualité de vie des citoyens de la Capitale-Nationale. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« L'envergure et la diversité du programme du Festival d'été de Québec sont toujours appréciées de la population, mais également des visiteurs des quatre coins de la province. D'année en année, il donne rendez-vous aux plus grands noms de la musique et favorise l'éclosion des nouveaux talents des scènes locale et internationale. Il contribue ainsi à l'effervescence des milieux de la chanson et de la musique ainsi qu'au rayonnement de nos artistes et de notre savoir-faire. Je souhaite aux nombreux visiteurs un excellent festival! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 1 000 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide financière de 500 000$ aux promoteurs dans le cadre de son Programme d'appui aux actions régionales.

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, leur octroie un montant de 363 000 $ issu du Programme d'aide aux événements culturels.

