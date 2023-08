Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,25 M$ à ComediHa! Fest-Québec

QUÉBEC, le 8 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 1 256 000 $ à ComediHa! Fest-Québec, qui se déroule jusqu'au 26 août 2023.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

ComediHa! Fest-Québec offre des spectacles depuis presque vingt-cinq ans à des milliers de festivaliers venus de partout au Québec. Chaque année, des humoristes établis et de la relève, provenant du Québec et de l'international, y participent au grand bonheur du public. Pour cette édition, ils promettent d'en mettre plein la vue.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est fier de s'associer au succès de ComediHa! Fest-Québec, qui fait rire chaque année des milliers de festivaliers. Cet événement unique dynamise l'industrie touristique du Québec, tout en générant des retombées économiques importantes. Il permet à nos humoristes de démontrer leur savoir-faire et de collaborer avec leurs collègues de l'international. Je vous invite à venir en grand nombre applaudir vos artistes favoris et vivre des moments hilarants. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Depuis son lancement, le ComediHa! Fest-Québec fait monter sur ses planches des légendes de l'humour et des talents insoupçonnés de la relève, au bonheur d'innombrables Québécois. Encore une fois, notre gouvernement est ravi de soutenir cet événement bien-aimé du public, qui permet de valoriser le travail d'artistes et de professionnels d'ici, en plus d'inciter les visiteurs à découvrir notre belle Capitale-Nationale. Je suis sûr que les personnes qui profiteront des spectacles repartiront avec le sourire aux lèvres et de très bons souvenirs en tête. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Avec son programme qui décline l'humour sous toutes ses formes, le ComédiHa! Fest-Québec n'a rien à envier aux événements d'envergure internationale. Son succès est le reflet de l'immense bassin de créateurs et d'interprètes que le Québec compte ainsi que de la riche tradition humoristique de notre peuple. Je salue chaleureusement les organisateurs, de même que les participants venus apprécier ces talents, passés maîtres dans l'art de nous faire rire, dont nous sommes si fiers. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 750 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques;

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide financière de 300 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales pour lui permettre de réaliser l'édition 2023 du ComediHa! Fest-Québec;

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie un montant de 206 000 $ issu du Programme d'aide aux événements culturels.

